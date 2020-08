Huawei Mate 40 va fi ultima serie echipata cu proceosare Kirin

Huawei a anuntat oficial ca seria Mate 40 va fi ultima care va integra procesoarele Kirin. Ce va urma dupa?

Chiar CEO-ul Richard Yu a anuntat acest lucru in cadrul unui summit de tehnologie din China. Huawei nu mai poate produce procesoare asa cum v-am anuntat intr-un articol precedent. Huawei Mate 40 va fi disponibil in cantitati limitate si probabil doar in China.

Noua serie va fi produsa folosind stocurile actuale de procesoare livrate de TSMC. Ce ramane de facut? Huawei trebuie sa caute alt producator ceea ce este foarte greu in acest moment.