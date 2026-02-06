Toyota schimbă managementul după scăderea profitului

Toyota a anunțat o schimbare majoră în conducere: Koji Sato părăsește funcția de CEO după doar trei ani și trece într-un rol nou, de nivel strategic, numit Chief Industry Officer.

În locul său, directorul financiar Kenta Kon preia conducerea companiei. Mișcarea vine într-un moment sensibil, când Toyota a raportat o scădere semnificativă a profitului operațional cu 13,1% și o diminuare a profitului net cu peste 26%.

Compania explică schimbările prin dorința de a accelera luarea deciziilor și de a adopta un management mai flexibil, adaptat piețelor regionale. În același timp, Sato rămâne implicat în structura executivă și continuă să joace un rol important în industria auto japoneză, fiind și președinte al Asociației Producătorilor de Automobile din Japonia și vicepreședinte în KEIDANREN.

În paralel, Toyota a raportat rezultate record la vânzări (11,5 milioane de vehicule în 2025), însă presiunea din industrie și tranziția lentă spre electrificare au creat tensiuni. Profiturile au suferit în ciuda creșterii veniturilor cu aproape 7%.

Schimbarea CEO-ului într-o companie uriașă precum Toyota nu e niciodată întâmplătoare. Deși la suprafață se vorbește despre reorganizare și decizii mai rapide, mie îmi pare că presiunea pe rezultate financiare și provocările tranziției spre electrificare cântăresc mult mai greu. Toyota încă merge într-un ritm mai prudent în privința mașinilor electrice, iar piața globală nu mai are răbdarea din trecut. Mutarea lui Sato într-un rol mai strategic lasă loc unui CEO cu o abordare poate mai orientată spre eficiență internă și ajustare rapidă, dar rămâne de văzut dacă asta va fi suficient într-o industrie aflată în plină schimbare.

