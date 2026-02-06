Cum puteți obține cele mai bune oferte la reînnoire pentru abonamentele de telefonie mobilă

Dacă ați încercat până acum să obțineți oferte de reînnoire la abonamentele de telefonie mobilă, la call center sau prin site-ul operatorului, probabil ați observat că prețurile sau beneficiile sunt mai slabe decât cele oferite clienților noi la portare. Operatorii nu țin cont de vechimea în rețea, de valoarea abonamentelor sau de plata la zi a facturilor, iar de cele mai multe ori majorează prețurile fix pentru clienții cei mai loiali. La prima vedere nu pare o strategie logică, mai ales dacă includem în ecuație și piața telecom locală, care este una extrem de competitivă, însă operatorii procedează așa pentru că li se permite. Mare parte din clienți acceptă scumpiri repetate și oferte mediocre de reînnoire din comoditate. S-au împăcat cu ideea scumpirilor, sunt mulțumiți într-o oarecare măsură de calitatea serviciilor și consideră portarea prea complicată, iar fix pe asta se bazează și furnizorii.

Când un client cu vechime solicită o ofertă de reînnoire și apare în istoric că a acceptat astfel de oferte și în trecut devine clar pentru furnizor că acesta nu dorește să părăsească rețeaua. O solicitare de portare, în schimb, e tratată cu totul altfel, iar pentru astfel de situații operatorii au departamente dedicate și sunt mult mai flexibili în negocieri. Bănuiesc că ați înțeles deja unde bat: dacă vreți cea mai avantajoasă ofertă de reînnoire va trebui să inițiați o portare. Chiar dacă nu intenționați să părăsiți actualul operator, e foarte simplu să simulați acest lucru. Condiția e să nu vă aflați în perioada contractuală, pentru că vi se pot solicita despăgubiri de rezilire anticipată, însă odată trecute cele 12 sau 24 de luni, puteți iniția o cerere de portare către oricare alt operator. Cel mai simplu, ca să nu vă legați de alte contracte, e să optați pentru portarea la o cartelă preplătită de la un alt operator sau, mai bine și mai rapid, la un abonament digital Yoxo sau Vodafone Easy (fără perioadă contractuală). Pachetul ales contează prea puțin, poate să fie cel mai ieftin, însă e important să selectați o dată de portare peste câteva zile, pentru ca operatorul actual să aibă timp să vă oferteze. Dacă ați optat pentru portare la un abonament digital și instalați eSIM, puteți alege pe loc data de portare, iar cererea e trimisă rapid la ANCOM.

La Orange sau Vodafone șansele de reușită sunt mari, mai ales dacă ați avut abonamentul pe o perioadă mai lungă. În cel mult două zile ar trebui să primiți o ofertă foarte bună, de obicei prin SMS, iar dacă o acceptați va fi nevoie să anulați cererea de portare la celălalt operator. În cazul meu, la Vodafone, am reușit să negociez mai multe abonamente de la 6 și 8 euro pe lună la doar 2 euro pe lună, iar asta fără a tăia din beneficii. E posibil ca inițial operatorul din call center să vă preseze să renunțați la portare fără a vă face o ofertă, mai ales dacă ați optat pentru portarea la Digi, însă e bine să rămâneți pe poziții. Aproape sigur va veni cu o contraofertă. Desigur, sunt șanse să nu primiți nicio ofertă de retenție, însă de cele mai multe ori operatorii preferă să încaseze mai puțin de la un client decât deloc. De asemenea, dacă optați pentru un abonament de valoarea mai mare, operatorul v-ar putea oferi și un telefon în condiții mult mai avantajoase decât în mod normal, iar dacă aveți mai multe abonamente puteți obține reduceri semnificative.

Spor la negocieri!