iOS se transforma in iPhone OS si iPhone in Apple Phone

Eu stiam inca de la bun inceput ca iOS inseamna iPhone OS. Si chiar asta inseamna. Doar ca Apple a preferat varianta mai scurta. Din diverse motive o sa avem din nou iPhone OS pentru a delimita mai bine sistemele de operare.

Apple a folosit denumirea de iPhone OS pentru primele telefoane, iar dupa cativa ani a trecut la iOS. Practic aceeasi Marie, cu alta palarie. Un zvon provenit de la celebrul Jon Prosser ne spune ca iPhone OS revine.

Anul trecut am vazut delimitarea dintre tablete si telefoane cand Apple a decis sa separe cele doua lumi prin lansarea lui iPadOS. Astfel, fiecare sistem de operare are o denumire clara si arata directia acestuia: watchOS, iPadOS, tvOS, macOS.

Miscarea este una naturala daca urmarim evolutia sistemelor de operare si denumirile lor. iPhone OS nu va fi o schimbare propriu zisa ci doar un rebranding al lui iOS.

Un alt zvon dar provenit de la o alta sursa ne anunta ca iPhone-ul se transforma in Apple Phone. Sunt putin sceptic in aceasta privinta si as putea sa bag mana in foc ca asa ceva nu s-ar putea intampla niciodata.

Cuvantul in sine, iPhone, este atat de puternic incat imi este greu sa cred ca Apple ar putea renunta la el si la ceea ce el reprezinta. Vom afla mai multe in cateva zile la WWDC.