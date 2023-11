Tot ce trebuie să știți despre: istoria evenimentului Black Friday

Ne apropiem cu pași rapizi de data de 10 noiembrie, momentul la care cele mai multe companii și-au anunțat evenimentul local de Black Friday. Bine, unele l-au început de ceva vreme și îl au în mod recurent, de-a lungul anului…

Black Friday, cunoscută ca „Vinerea Neagră”, este o tradiție anuală care a devenit un fenomen global. Termenul a apărut la 24 septembrie 1869, după ce doi investitori au provocat o prăbușire a pieței bursiere prin creșterea prețului aurului. Pe lângă o scădere de 20% a pieței bursiere în acea zi, fermierii au înregistrat și o scădere de 50% a valorii recoltei de porumb și de grâu.

Denumirea a revenit aproape un secol mai târziu, în anii 1950. Ofițerii de poliție au folosit expresia „Black Friday” cu referire la vinerea dintre Ziua Recunoștinței și meciul anual de fotbal universitar dintre echipele Armatei și cea a Forțelor Navale. Oamenii foloseau această zi pentru a se deplasa în oraș pentru a face cumpărături, obligând forțele de poliție locale să lucreze mai multe ore pentru a gestiona afluxul de trafic și cumpărători.

În cele din urmă, afacerile au început să adopte termenul, deși inițial au încercat să îl folosească sub numele de „Vinerea Mare”. Noul nume nu a rămas niciodată, iar până în anii 1980, „Vinerea neagră/Black Friday” a devenit expresia asociată cu această zi de cumpărături masive.

Primii comercianți americani au observat că, în ziua de vineri după Ziua Recunoștinței, traficul în magazine creștea semnificativ, iar vânzările explodau. Această zi marca începutul sezonului de cumpărături de Crăciun, iar comercianții vedeau această oportunitate ca pe un moment de a-și îmbunătăți balanța financiară, să înceapă să înregistreze profituri (să treacă în „zona neagră”) și să-și acopere pierderile anterioare (să iasă din „zona roșie”).

De-a lungul anilor, Black Friday a evoluat semnificativ. Tradiția a început în mod tradițional în Statele Unite, dar s-a răspândit rapid în întreaga lume. În prezent, este o zi de cumpărături internațională, cu reduceri și oferte în magazine fizice și online. De asemenea, s-a extins pe parcursul unui weekend întreg, culminând cu „Cyber Monday”, o zi dedicată ofertelor online.

Black Friday are un impact economic semnificativ. Este un moment crucial pentru comercianți, care se pregătesc cu oferte și promoții speciale pentru a atrage clienții. De asemenea, marchează începutul sezonului de cumpărături de Crăciun, care reprezintă o perioadă importantă pentru vânzările din retail. Cu toate acestea, nu toată lumea este de acord cu impactul pozitiv al Black Friday, deoarece poate să ducă la comportamente de consum excesiv și poate submina semnificația Zilei Recunoștinței.

Black Friday a devenit o tradiție bine-cunoscută și a evoluat semnificativ de-a lungul anilor. Cu toate acestea, este important să ne amintim că această zi nu este doar despre cumpărături, ci și despre recunoștință și reflectare. În timp ce profităm de oferte și reduceri, ar trebui să ne gândim la adevăratele valori ale sărbătorilor de iarnă: familie, prietenie și generozitate. Așa că, în timp ce te bucuri de cumpărături de Black Friday, nu uita să te oprești pentru a aprecia ceea ce contează cu adevărat în viață.

Conceptul Black Friday a fost introdus românilor de către eMAG, în anul 2011. Tradiția a fost păstrată în fiecare an, iar clienții din România au putut cumpăra, de la o ediție la alta, produse din ce în ce mai variate, numitorul comun fiind reducerile uimitoare.

Pe de altă parte, evenimentul a fost umbrit și de practica unor comercianți de a crește semnificativ prețurile în perioada de dinainte de Black Friday, făcând ca reducerile să fie artificiale și deloc corecte. În plus, pentru că a prins la public, sunt companii care au denaturat acest concept și l-au folosit de-a lungul întregului an, așa că avem Black Friday de primăvară, de vară, de toamnă etc.