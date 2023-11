Lenovo Thinkpad T16 Gen2 – de ce costa acest laptop 10.000 lei?

Cand mi s-a propus sa testez un laptop de la Lenovo nici nu m-am gandit ca o sa primesc asa ceva. Ma asteptam la un model de gaming sau la un model accesibil. Nu a fost nimic din ce mi-am imaginat eu. Thinkpad T16 Gen2 este un laptop foarte scump, dar nu este pentru gaming. Are multe lucruri interesante, dar nu este un laptop pentru oricine.

Laptop-urile Thinkpad au o istorie senzationala in spate. Cei mai tineri probabil nu au auzit de ele si nu stiu despre ce este vorba. Internetul va sta la dispozitie sa cautati mai multe informatii, eu o sa ma rezum la cateva propozitii.

ThinkPad a fost initial un model de laptop produs de IBM prin anii 90. A fost tot timpul o serie orientata catre oamenii de afaceri, catre companii. ThinkPad a fost un MacBook al aniilor 90 si inceputul anilor 2000. Cand spun asta ma refer ca azi toata lumea foloseste un MacBook prin corporatiile mari. Asa era ThinkPad acum 30 de ani. Mai mult, au fost singurele laptop-uri certificate pentru a fi utilizate pe Statia Internationala.

Design-ul acest laptop-uri a ramas neschimbat de peste 30 de ani. Sunt negre, patratoase, mari si au un trackpoint rosu pe tastatura. Sunt unice din acest punct de vedere. In 2005 IBM a vandut divizia de PC-uri si laptop-uri catre Lenovo, iar acestia au continuat sa dezvolte seria ThinkPad.

Astazi avem la test ThinkPad T16 Gen2, un laptop care costa 10.000 de lei si care vine echioat cu un procesor ULV de la Intel, un banal Core i7-1355U cu 32GB RAM DDR5 si un SSD de 1TB. Pai si pretul???

Pe langa asta, laptop-ul mai dispune si de un ecran de 16 inch WUXGA OLED cu tehnologie Dolby Vision. Dumnezeule, se vede fenomenal. Mi-as dori si eu un monitor OLED pentru desktop-ul de acasa. Imaginea este fantastica, negrul este profund iar culorile sclipitoare. Se vede senzational.

Thinkpad T16 Gen2 se mandreste cu un procesor de generatie noua, insa nu este ceva puternic. S-a ales aceasta solutie deoarece trebuie sa consume putin curent, sa fie relativ performant pentru task-urile din mediul office si sa nu se incinga. Reuseste aceste lucruri cu brio. Nu este un laptop de pe care se va rula Cyberpunk 2077, deci nu are nevoie nici macar de o placa video dedicata.

O alta informatie interesanta despre acest laptop sunt materialele folosite. Inca de la primul contact am ramas placut impresionat de materiale. Este un plastic mat, negru, premium la atingere. Cu toate astea exista si zone in care s-a folosit plastic reciclat, cum ar fi in carcasele difuzoarelor sau in zona bateriei. Inclusiv ambalajul este fara plastic si are 90% continut reciclat si/sau sustenabil.

Laptop-ul vine cu o tastatura placuta la scris, confortabila si bine spatiata. Cursa tastelor este scurta, iar pozitionarea lor este placuta. Poti scrie rapid fara sa te uiti la tastatura, iar trackpoint-ul te incurca doar la inceput. Usor o sa te obisnuiesti cu el.

Ce nu mi-a placut la aceasta tastatura sunt cateva butoane amplasate prost din punctul meu de vedere. Butonul CTRL din stanga nu este primul ci al doilea, primul fiind butonul FN. Sa vezi cum trebuie sa te obisnuiesti cu asta….este greu!

De asemenea, butonul de print screen este amplasat jos in dreapta langa CTRL si ALT.

Butoanele F sunt dublate de functii care pot fi accesate prin tasta FN+ butonul aferent. Sunt interesante mai ales ca sunt si pentru functia de telefon, lucru foarte util. Ajungem si acolo imediat.

Trackpad-ul isi face treaba excemplar. Imi place cum a fost gandit. Butoanele sunt sus si sunt fizice, iar sensibilitatea este potrivita. Poti lucra in voie doar cu el fara sa te enervezi.

Tot legat de design, trebuie mentionat standardul militar MIL-STD 810H. Acest laptop a fost dupa 12 standarde si a avut peste 200 de verificari de calitate. El trebuie sa functioneze in conditii extreme, inclusiv in zona arctica sau in furtunile de praf din desert. Este rezistent la umiditate, presiune, vibratii si alte medii deloc blande. Asadar, este un laptop pe care te poti baza oriunde in lume ca va functiona fara probleme.

Inca nu v-am convins? Tot nu merita 10.000 lei? Continui atunci…

ThinkPag T16 Gen2 dispune de un senzor de amprenta integrat in butonul de power, dar are si recunoastere faciala cu senzsor IR. Datele sunt criptate prin intermediul unui modul Trusted Platform Module, iar tehnologia Intel vPro ajuta la prevenirea atacurilor asupra sistemului de operare. Laptop-ul iti simte prezenta, iar daca tu te ridici de la birou acesta se va bloca automat. Nici un coleg nu o sa-ti acceseze datele cand nu esti tu pe zona.

Pe partea de conectivitate primi destule porturi, dar si o conexiune Wi-Fi excelenta si un SIM. Da, laptop-ul se poate conecta la retele Wi-Fi de mare viteza Wi-Fi 6E (doar pe Windows 11 Pro) dar optional se poate conecta si la o retea 4G cu ajutorul unui eSIM sau SIM fizic. Are Bluetooth 5.1, NFC, USB C cu Thunderbolt 4, USB A 3.2 Gen1, HDMI 2.1, port LAN. Eu zic ca este foarte bine.

Dispune de doua microfoane care vor capta sunetul execelent, iar difuzoarele sunt amplasate foarte bine sub ecran si redau un sunet clar si puternic. Nu au ele mult bass, dar sunetul este bine separat pe instrumente, neasteptat de ok pentru un laptop.

Autonomia este data de o baterie de 52.5Whr cu incarcare rapida la 65W. Apropo, incarcatorul este foarte mic in dimenisuni. Exista si versiune de 86Whr cu incarcare rapida la 135W.

Cine cumpara acest laptop? De ce merita cumparat? ThinkPad are o istorie in spate, iar cine a folosit un astfel de laptop macar o data in viata stie ca nu este o jucarie. Este un laptop de munca grea, nu neaparat cel mai rapid si cel mai frumos, dar este cel mai rezistent, nu te lasa la greu, este sigur si se misca excelent. Are o autonomie mare, un ecran bun, difuzoare senzationale si iti ofera o ergonomie aparte.

L-am gasit la eMAG in varianta cu ecran IPS la 10.565 RON.