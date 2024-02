Tot ce trebuie să știți despre: cum puteți recupera mesajele șterse de pe iPhone

Mi s-a întâmplat recent să șterg un mesaj primit de la cineva, de care chiar aveam nevoie. Așa că a trebuit să identific o metodă prin care să recuperez informația de acolo.

Recunosc că am ales calea cea mai ușoară și am sunat persoana respectivă pentru a o ruga să mai trimită o dată mesajul. Doar că, ulterior, am căuta o variantă prin care să mă descurc singur, fără a mai apela la o terță persoană.

Bine, mai fac o confesiune – am apelat la prietenul Google pentru tutorialul de mai jos, nu este o informație pe care am descoperit-o singur, prin setările telefonului. Care telefon este un iPhone 13 Pro Max, asta ca să fie clar că nu funcționează metoda și pe Android.

Vorba lungă sărăcia omului, așa că mai bine trecem la treabă. Tot ce aveți de făcut este să mergeți în setări, să căutați aplicația de mesaje și să bifați opțiunea de mai jos:

După ce este activat, mergeți în aplicația de mesagerie – iMessage – și alegeți din filtrul din stânga sus: Recently Deleted (Șterse recent). Astfel, veți vizualiza mesajele pe care le-ați șters în ultimele 30 de zile. Puteți să îl ștergeți definitiv sau să îi dați restore în inbox.

Dacă mesajul este mai vechi de 30 de zile, probabil că nu va fi acolo, dar mai există un loc unde îl puteți căuta: într-un alt dispozitiv Apple, cum ar fi un iPad sau un MacBook, care este conectat la contul de Apple, este posibil ca mesajul să fie încă în căsuța de primire de pe acel dispozitiv. Dacă nu merge nici așa, faceți ce am făcut eu – sunați persoana care a trimis mesajul și explicați-i că ați fost puțin cam dezorganizat…