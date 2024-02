Ce este mentenanta WordPress si de ce este importanta pentru a avea un website de succes?

Mentenanta website-ului dvs. construit cu WordPress este esentiala pentru a va mentine site-ul web intr-o stare buna de functionare. Singura problema este ca mentinerea site-ului dvs. intr-o stare optima necesita timp si un anumit nivel de cunostinte tehnice.

Din fericire, exista o servicii specializate de mentenanta si dezvoltare WordPress astfel incat sa scapati de o grija majora.

Ce este mentenanta unui website WordPress?

Pe scurt, mentenanta WordPress se refera la o varietate de sarcini avand ca scop monitorizarea si imbunatatirea continua a performantelor, securitatii si calitatii website-ului dvs. WordPress.

Site-ul dvs. web necesita o atentie continua. Aceste sarcini pot fi lunare, saptamanale sau chiar zilnice. Mentenanta include:

Realizarea de backup-uri ale website-ului

Implica salvarea mai multor copii de rezerva ale site-ului dvs. web, posibil in diferite locatii, astfel incat sa il puteti restabili in cazul unei probleme de securitate sau a unei greseli care a dus la stergerea unor fisiere.

Actualizarea core-ului WordPress

WordPress este actualizat constant pentru a remedia erori de functionare sau vulnerabilitati da si pentru a introduce noi functionalitati. Actualizarea la cea mai recenta versiune este importanta pentru a va asigura ca site-ul dvs. este securizat.

Actualizarea pluginurilor si temelor

Temele si pluginurile sunt actualizate in mod regulat – actualizari de securitate, remedieri de erori si actualizari pentru a ramane compatibile cu cea mai recenta versiune de WordPress. Este important sa tineti pasul cu cele mai recente versiuni ale temelor si pluginurilor dvs. pentru a beneficia de aceste upgrade-uri.

Verificarea erorilor si corectarea lor

Erorile PHP pot fi mai mult sau mai putin vizibile insa in general sunt inregistrate in logurile serverului. Rezolvarea lor este importanta pentru a preveni functionarea incorecta a websitului dvs. WordPress sau chiar nefunctionarea lui.

Optimizarea websitului

Optimizarea unui website WordPress este o operatiune complexa care are ca scop cresterea performantelor websitului dar si imbunatatirea modului in care websitul se comporta pe device-urile utilizatorilor. Optimizarea poate include optimizarea imaginilor, fisierelor .css si .js, eliminarea pluginurilor care nu sunt necesare sau au probleme de performante, optimizarea bazei de date, etc.

Baza de date WordPress este un set de date structurate care stau la baza site-ului dvs. Contine informatii despre utilizatori, despre postari, produse si alte informatii legate de pluginurile instalate. Pe masura ce timpul trece, baza de date poate stoca informatii inutile, cum ar fi postarile trimise in cosul de gunoi. Optimizarea bazei de date elimina aceste informatii in exces iar aceasta optimizarea bazei de date va poate ajuta sa generati mai rapid paginile websitului.

Exista multe alte sarcini mici care necesita de asemenea atentie, cum ar fi stergerea bibliotecii dvs. media, stergerea comentariilor spam si remedierea linkurilor nefunctionale. Nu in ultimul rand, alegerea unui serviciu de gazduire web specializat WordPress (de exemplu cel oferit de HostX) poate aduce o contributie importanta procesului de optimizare.

De ce mentenanta WordPress este importanta pentru a avea un website de succes

Dupa cum mentionam, sarcinile de intretinere ale unui website WordPress sunt importante pentru ca site-ul dvs. sa functioneze fara probleme. Avantajele efectuarii unei mentenante regulate includ securitatea imbunatatita si cresterea vitezei de incarcare a site-ului web.

Mentenanta regulata va poate ajuta la optimizarea website-ului din punct de vedere SEO, deoarece motoarele de cautare prioritizeaza site-urile care se incarca rapid si sunt usor de utilizat. Un site care se incarca lent si are erori nerezolvate (cum ar fi linkurile nefunctionale – erorile 404), va avea un nivel mai redus de incredere. Aceste lucruri pot determina utilizatorii sa plece de pe site-ul dvs.

In plus, utilizatorii online au perioade de „atentie” foarte scurte. Daca nu gasesc rapid ceea ce cauta pe un site, probabil vor pleca catre un altul. Majoritatea vor prefera sa paraseasca un website pentru a-si atinge obiectivele in alta parte cu un efort mai mic decat sa petreaca pe site-ul dvs. perioade lungi de timp fara succes.

In acest sens, mentenanta poate afecta chiar si rata de conversie. Pastrand site-ul dvs. profesionist si usor de utilizat va maximizati sansele de a atrage vizitatori, astfel incat acestia sa devina utilizatori recurenti.

Cu toate acestea, mentenanta unui site web WordPress pe cont propriu este o sarcina dificila deoarece necesita monitorizare frecventa a actualizarilor, analizarea lor si aplicarea / depanarea lor cand este necesar. Conducerea unei afaceri este suficient de solicitanta fara a fi nevoie sa va ocupati de site-ul dvs. in fiecare zi.

Din fericire, exista servicii de mentenanta WordPress (recomandare) concepute pentru a prelua aceasta munca. In continuare vom examina o asemenea solutie pe care o puteti utiliza pentru a va mentine site-ul WordPress actualizat.

Optati pentru servicii de mentenanta si dezvoltare WordPress

Serviciul de intretinere pe care il alegeti pentru site-ul dvs. WordPress depinde in mare masura de nevoile si bugetul dvs. personal.

Ce caracteristici de baza ar trebui sa includa pachetele de mentenanta WordPress/Woo Commerce ?

Exista cateva activitati minimale care trebuie sa fie parte a unui serviciu de mentenanta WordPress:

Actualizari saptamanale sau mai des (core, pluginuri, teme)

Recomandari pentru imbunatatirea performantelor

Optimizarea imaginilor

Monitorizarea uptime-ului

Monitorizare anti malware

Testare vulnerabilitati software

Monitorizarea integritatii fisierelor

Blocarea atacurilor de tip brute-force

Curatarea malware-ului (optional)

Asistenţa prin email si helpdesk 24 x 7

Cum alegeti furnizorul de servicii de mentenanta WordPress?

Explorati optiunile. Discutati cu diferiti furnizori de servicii de mentenanta WordPress/Woo Commerce si studiati ce contin planurile lor de intretinere. Incercati sa va raspundeti la urmatoarele intrebari:

Mentenanta include servicii din partea unei companii cu experienta in dezvoltarea WordPress?

Ce servicii de intretinere suplimentare ofera?

Care este protocolul lor in cazul unor incalcari ale securitatii?

Exista costuri suplimentare pentru anumite activitati? Daca da, care sunt si in ce conditii pot aparea?

Ofera servicii de personalizare WordPress pentru modificari pe site-ul dvs. web?

Sunt gata sa treaca dincolo de sarcinile simple de intretinere si sa va ofere sfaturi cu privire la modificarile necesare pentru site-ul dvs. web?

Intretinerea site-ului dvs. WordPress garanteaza faptul ca site-ul este cat se poate de rapid si sigur posibil, ceea ce este fundamental pentru un website si o afacere de succes. Asadar, gestionarea site-ului dvs. nu este optionala – este important sa il acordati prioritate.

Desi mentinerea acestor sarcini este greoaie, externalizarea acestora catre un serviciu de mentenanta WordPress va permite sa va concentrati asupra a ceea ce faceti cel mai bine:dezvoltarea afacerii dvs.

Articol sustinut de HostX.ro