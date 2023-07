Tot ce trebuie să știți despre: Cum mi-am rezolvat problema cu încărcarea gadgeturilor

Deși ar putea părea așa, articolul nu este din seria despre fotovoltaice gratis, deși urmează și acolo un update, pentru că, atât eu, cât și Darius, am obținut finanțare prin Casa Verde, anul acesta.

Ideea articolului mi-a venit ca urmare a mai multor întrebări, de la cunoscuți sau cititori, despre cum pot rezolva mai facil problema încărcătoarelor multiple pe care le avem cu toții în casă. Așa că, ținând cont că e mai simplu să le dau pe viitor un link, am decis că e mai simplu să scriu articolul de față. În plus, țin să menționez că este o variantă testată de mine și cea care mi s-a potrivit cel mai mult, după mai multe încercări. Prin urmare, este doar o opinie proprie și nu un articol sponsorizat, deși voi menționa un singur tip de producător aici.

Ei bine, de când am două telefoane Apple (cel personal și cel de serviciu), două laptopuri (tot așa), tabletă, boxe și căști de diferite modele și mai primesc la teste diverse gadgeturi, e destul de dificil să tot caut încărcătoarele originale. Unde mai pui că, mai nou, unele vin fără încărcător, având doar cablul, în cel mai bun caz. În plus, standardele și mufele folosite sunt și ele diferite – USB-A la USB-C, USB-C la USB-C, USB-A la Lightning, etc.

Prin urmare, după diverse încercări nereușite, am ajuns la rezultatul de mai sus: un încărcător de rețea Anker PowerPort PD+ 4, 45W USB C x 1, USB A x 3, negru. Îl găsiți la prețuri apropiate, fie la eMAG, fie la PC Garage, fie la Vexio, ca să menționez site-urile de pe care puteți cumpăra cu codul nostru de afiliere.

Pentru că are patru porturi, am putut încărca lejer laptopul, iPhone-urile, căștile bluetooth de la serviciu și boxa portabilă, toate cu alte cabluri: Thunderbolt, Lightning și USB-mini! Așa că mi-am luat două, să am și în birou, dar și în dormitor! 🙂