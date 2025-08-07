Tot ce trebuie să știți despre: cum să transformați o poză în PDF pe iPhone, fără aplicații externe

După ce am vorbit despre cum puteți scana documente direct cu iPhone-ul, fără să instalați aplicații suplimentare, e momentul să vedem cum puteți transforma o simplă fotografie într-un fișier PDF.

Fie că e vorba de o poză cu un document, o captură de ecran sau o imagine pe care trebuie să o trimiteți într-un format universal, iOS are deja tot ce vă trebuie.

Apple a integrat o funcție nativă în aplicația Photos care permite conversia imaginilor în PDF, fără aplicații terțe. Iată cum funcționează:

Deschideți aplicația Photos și selectați poza dorită.

Apăsați pe butonul Share (pictograma cu pătratul și săgeata în sus).

Alegeți opțiunea Print din lista de acțiuni.

În ecranul de previzualizare, faceți un gest de zoom (pinch out) pe imagine.

Se va genera automat un fișier PDF.

Apăsați din nou Share și salvați fișierul în Files, iCloud sau trimiteți-l direct prin Mail sau Messages.

Această metodă funcționează pe toate iPhone-urile cu versiuni recente de iOS și este ideală pentru situațiile în care aveți nevoie de un PDF rapid, fără bătăi de cap.

De ce să convertiți o poză în PDF? Pentru că PDF-ul este un format universal, greu de modificat accidental, ideal pentru trimiterea de documente oficiale, arhivare sau păstrarea calității originale. În plus, conversia elimină metadatele din imagine, oferind un plus de confidențialitate.

Sper că vă ajută!