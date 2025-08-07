Apple a trecut de pragul de 3 miliarde de iPhone-uri vândute

Apple a publicat rezultatele financiare trimestriale, iar pe lângă încasările foarte bune din ultima perioadă a ieșit la iveală și o altă informație interesantă: numărul total de iPhone-uri livrate până acum. Din câte susține compania americană, de la debutul primului model din 2007 și până în prezent au fost livrate peste 3 miliarde de iPhone-uri, dintre care 2 miliarde doar în ultimii 9 ani.

De asemenea, în ciuda incertitudinii economice din această perioadă, livrările de iPhone-uri au crescut cu peste 10 procente în ultimul trimestru și au adus încasări de 94 miliarde de dolari, mai mari cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, trebuie menționat că această creștere nu este determinată neapărat de îmbunătățirile aduse de noile modele, ci mai degrabă de panică generată de tarifele de import din SUA și de eventualele creșteri de prețuri.

Apple nu a anunțat încă majorări de prețuri, însă menționează că noile taxe de import i-au adus pierderi de 800 de milioane de dolari doar în ultimul trimestru și că această cifră ar urma să ajungă la peste 1.1 miliarde de dolari trimestrul următor. Cel mai probabil, viitoarele modele nu se vor scumpi proporțional cu aceste tarife, însă ar putea avea prețuri ușor mai mari, cu 50 sau chiar 100 de dolari, susțin unii analiști.

Via GSMArena