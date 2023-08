TSMC va produce in Europa pe 16/12nm si 28/22nm

Defapt este o colaborare intre TSMC si alte companii din Europa precum Bosch, Infineon si NXP. TSMC va detine 70% iar ceilalti cate 10% fiecare. Productia va incepe in 2027, iar de anul viitor incepe constructia fabricii.

Desi fabrica va produce cipuri in procese vechi de fabricatie, cum ar fi FinFET de 16 si 12nm sau CMOS pe 28 si respectiv 22nm, aceste cipuri nu vor fi pentru telefoane mobile ci pentru masini sau alte sisteme integrate.

Asadar, chiar daca in 2027 vor fi si mai vechi decat sunt acum, sunt potrivite pentru astfel de utilizari. Este un inceput timid dar care sper sa evolueze tot procesul. Cu aceasta fabrica din Europa vor mai scadea intarzierile din domeniul auto, caci acolo chiar este nevoie de o cantitate mare de cipuri.

“This investment in Dresden demonstrates TSMC’s commitment to serving our customers’ strategic capacity and technology needs, and we are excited at this opportunity to deepen our long-standing partnership with Bosch, Infineon, and NXP,” said Dr. CC Wei, Chief Executive Officer of TSMC. “Europe is a highly promising place for semiconductor innovation, particularly in the automotive and industrial fields, and we look forward to bringing those innovations to life on our advanced silicon technology with the talent in Europe.”