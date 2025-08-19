TSMC profită de monopol și crește prețul waferelor pe 2 nm la 30.000 dolari

Cum Intel și Samsung Foundries nu se apropie de randamentele obținute de TSMC și nu pot satisface cerințele clienților mari, compania taiwaneză a ajuns să dețină monopolul pe tehnologiile de fabricație de ultimă generație, iar acum poate dicta piața după bunul plac. Așa se face că nodul de fabricație 2 nm, râvnit de Apple, NVIDIA și AMD, va ajunge la prețuri exorbitante. În faza inițială, un wafer pe 2 nm va avea un preț de 30.000 de dolari, fără posibilitate de discount-uri, indiferent de volumul comenzilor.

Producția „de probă” a waferelor pe 2 nm va fi demarată în următoarele luni și va avea ca obiectiv realizarea a 30.000-35.000 de wafere lunar, iar până în 2026 se dorește atingerea unui prag de 60.000 de wafere lunar. Inițial, randamentul va fi de doar 60 – 65%, însă pe măsură ce procesul va fi îmbunătățit, acesta ar putea ajunge la 80% sau mai mult. În ciuda costurilor extrem de mari, AMD, Apple, dar mai ales NVIDIA, care are numeroși clienți pe segmentul AI, doresc să profite la maxim de capacitatea de producție a taiwanezilor și să fie printre primii la rând atunci când procesul pe 2 nm este implementat. Prin migrarea la noua litografie, cipurile pot asigura performanțe cu 10-15% mai bune la același consum de energie ca pe 3 nm sau pot obține o creștere a eficienței energetice cu 20-30% la același nivel de performanță.

Nu se știe exact când vor debuta comercial primele cipuri pe 2 nm, însă un lucru e clar: vor urma scumpiri. AMD, NVIDIA și Apple nu vor dori să-și taie din marja de profit pentru a oferi clienților aceleași prețuri ca până acum, iar scumpirile introduse de TSMC vor deveni vizibile în prețurile finale ale produselor.

Via Tweaktown