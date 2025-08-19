AMD Threadripper Pro 9995WX este atât de puternic că poate rula simultan 400 instanțe de DOOM și 8 de Crysis

Având 96 de nuclee, 192 de fire de execuție și o frecvență de boost de 5.4 Ghz, noul AMD Threadripper Pro 9995WX este cel mai puternic, dar și cel mai scump procesor de pe piață. Doboară toate recordurile în benchmark-uri multi-thread, obținând peste 200.000 de puncte în Cinebench R23 și excelează în aplicații de prelucrare video și grafică 3D, de inteligență artificială, dar și de virtualizare, fiind poate cea mai bună opțiune pentru cei care caută performanța fără compromisuri.

Și după cum a descoperit și Wendell de la Level1 Techs, noul model Threadripper Pro este atât de puternic că poate rula simultan 400 de instanțe de DOOM și 8 de Crysis, în mai multe mașini virtuale, fără să ajungă la utilizare de 100%. Practic, procesorul este capabil de mai mult, însă, după cum subliniază și Wendell, în cazul rulării a mai mult de 8 instanțe de Crysis, performanță ajunge să fie limitată de GPU.

Desigur, experimentul nu are vreo utilitate practică, ci a fost realizat mai mult în scop de divertisment, însă demonstrează capabilitățile multi-thread excepționale ale vârfului de gamă Threadripper Pro.