Synology DS225+ este un NAS mic si eficient

Disponibil acum si in Romania, DS225+ este un NAS mic, performant, ideal pentru companii mici sau pentru utilizatorii casnici. Poate avea pana la 40TB de stocare bruta si ofera conectivitate rapida la internet.

Are un port de 2.5GbE si un port de 1GbE RJ-45. Ruleaza DSM, deci ofera acces la Synology Drive, Backup Suite, Surveillance Station. Synology recomanda HDD-urile lor proprietare pentru o mai buna rulare, insa merge si cu alte HDD-uri fara probleme. Procesorul este un Intel Celeron J4125, quad core, are accelerare hardware si vine cu 2GB RAM DDR4 non ECC si un slot liber.