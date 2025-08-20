Synology DS225+ este un NAS mic si eficient

Disponibil acum si in Romania, DS225+ este un NAS mic, performant, ideal pentru companii mici sau pentru utilizatorii casnici. Poate avea pana la 40TB de stocare bruta si ofera conectivitate rapida la internet.
Are un port de 2.5GbE si un port de 1GbE RJ-45. Ruleaza DSM, deci ofera acces la Synology Drive, Backup Suite, Surveillance Station. Synology recomanda HDD-urile lor proprietare pentru o mai buna rulare, insa merge si cu alte HDD-uri fara probleme. Procesorul este un Intel Celeron J4125, quad core, are accelerare hardware si vine cu 2GB RAM DDR4 non ECC si un slot liber.
Participa la discutie!
Silviu a zis
„insa merge si cu alte HDD-uri fara probleme” Am incercat sa fac un RAID atat cu HDD-uri Seagate Ironwolf cat si cu WD RED si nu te lasa pentru ca nu sunt de la Synology. Zimi te rog care sunt acele „alte” HDD-uri care functioneaza fara probleme.
Piuir a zis
Sa nu uitam de preturile astronomice, mai ales daca folosim hdd-urile segate rebranduite synology.
Andrei a zis
nu ziceau ca incepand cu noile modele nu mai suporta hdd non synology ?
Aparte de astra, au avut si alte controversii, as evita compania.