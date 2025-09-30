Uber Courier schimbă jocul livrărilor urbane în România

Uber lansează în România un nou serviciu gândit pentru cei care vor livrări rapide și fără bătăi de cap: Uber Courier. Acum, prin aceeași aplicație folosită pentru curse, oricine poate trimite un colet direct din punctul A în punctul B, la un preț comparabil cu o cursă UberX. Serviciul este deja disponibil în toate cele 25 de orașe unde Uber funcționează.

Practic, nu mai trebuie să aștepți curierul sau să stai la cozi la poștă. Procesul este simplu: selectezi opțiunea Courier din aplicație, introduci detaliile pentru destinatar, predai coletul șoferului și urmărești în timp real traseul livrării. Atât expeditorul, cât și destinatarul pot vedea unde se află coletul și cât durează până la predare.

Un avantaj important este prețul transparent – costul livrării este afișat din start și nu depinde de greutatea sau dimensiunea coletului, ceea ce îl face mult mai previzibil față de metodele clasice. În plus, șoferii Uber au acum o nouă modalitate de a-și crește veniturile prin preluarea și livrarea de colete.

Pentru cei care au nevoie să trimită ceva rapid în același oraș, Uber Courier promite să funcționeze la fel de natural ca o cursă obișnuită. E simplu, rapid și integrat direct în aplicația pe care mulți deja o folosesc zilnic.

Mă aștept ca în scurt timp și alti furnizori de servicii de ride-sharing să vină în curând și cu opțiunea asta de livrare de colete. Mie mi se pare o idee bună, și chiar dorisem să încerc livrarea la EasyBox cu colegul Cristian, care stă în celălalt capăt al orașului. Avantajul ar fi ca livrarea prin curier poate fi mai ieftină, dezavantajul e că durează mai mult pentru ceva ce se poate întâmpla în aceeași zi.