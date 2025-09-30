Arena IT

Microsoft introduce Copilot Agent în Word și Excel pentru automatizări

Aplicațiile din suita Office oferă de ceva timp funcții de inteligență artificială prin Copilot, însă doar sub formă de chatbot, fără opțiunea de a interacționa direct cu documentele.În Excel, de exemplu, AI-ul vă poate ajuta să creați și să înțelegeți formule și să analizați mai ușor anumite seturi de date, dar fără a interveni în mod direct în editarea spreadsheet-urilor.

Însă cum Microsoft își dorește să crească cu orice preț adopția inteligenței artificiale, foarte curând va introduce și Agent mode în Office, care va fi capabil să creeze și să editeze de unul singur documente în Word, Excel și PowerPoint în baza comenzilor utilizatorului. Practic, acesta va opera în baza de prompt-uri, exact ca un chatbot, dar va avea acces deplin asupra documentelor. Va putea să genereze, să corecteze și să îmbunătățească textul, să genereze spreadsheet-uri și să realizeze calcule, dar și să creeze prezentări în PowerPoint.

Agent mode va fi disponibil începând de astăzi prin programul Frontier din Microsoft 365, dar doar pentru Word și Excel în varianta web. Ulterior, va deveni disponibil și pentru utilizatorii de aplicații desktop Microsoft 365, fără costuri suplimentare.

Via Neowin

