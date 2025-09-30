Samsung Display confirmă producția de panouri OLED pentru viitorul iPhone pliabil

Samsung Display a confirmat oficial că pregătește producția în masă de panouri OLED destinate unui „client nord-american”, ceea ce practic confirmă rolul companiei ca furnizor principal pentru primul iPhone pliabil. Lansarea este așteptată în a doua jumătate a anului 2026.

Modelul, cunoscut sub numele de cod V68, ar urma să adopte un design fold, cu cadru din titan și o balama metalică. Se vehiculează un ecran intern de aproximativ 7.8 inch și un ecran extern de 5.5 inch, ambele folosind panouri speciale fără „cută” vizibilă. În plus, Apple ar putea integra Touch ID în butonul lateral, renunțând la Face ID și la slotul pentru SIM fizic. Probabil ca să nu aibă nici un fel de notch.

Președintele Samsung Display, Lee Chung, a declarat în cadrul evenimentului „Display Day” de la Seul că pregătirile merg conform planului, fără a numi însă clientul. Informația vine după mai multe rapoarte care indicau că Samsung va fi furnizor exclusiv pentru acest proiect.

Totodată, Lee a confirmat că linia de producție Gen 8.6 OLED, destinată dispozitivelor IT precum tabletele și laptopurile, va intra în funcțiune în trimestrul al treilea din 2026, posibil cu impact asupra viitoarelor modele MacBook sau iPad pliabil, deși aceste planuri sunt momentan puse pe pauză.

CEO-ul Samsung Display a comentat și recenta decizie a U.S. International Trade Commission, care a constatat că BOE a încălcat secrete comerciale, ceea ce ar putea duce la stoparea importurilor, căci anumite iPhone-uri sunt echipate cu panouri BOE.