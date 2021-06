Unboxing si primele impresii despre tastatura Logitech G915 TKL

Zilele trecute mi-a comanda de la PC Garage si am zis sa va arat si voua o tastatura foarte misto. Este vorba de Logitech G915 TKL, un model interesant, scump, dar care zic eu ca merita atentia voastra daca sunteti in cautarea unei tastaturi wireless mecanice.

Inainte vreau sa laud serviciul Tazz. Mi-a ajuns comanda de la PC Garage in mai putin de 60 de minute. Am platit extra 35 lei ca sa imi vina in aceeasi zi.

Asadar, tastatura costa 939 lei la reducere, este wireless si are switch-uri mecanice GL Tactile Brown, este foarte subtire iar autonomia este data de un acumulator intern.

Este RGB, are tehnologie Lightspeed iar tastele sunt au un profil foarte mic. Seamana mai mult cu o tastatura de laptop, insa nu are nici o legatura. Cursa este una normala.

Iluminarea RGB este independenta pe fiecare tasta iar LED-ul fix sub switch, deci nu o sa vedeti pe langa butoane nici un fel de lumina. Este curata si simpla.

Este foarte silentioasa si este ideala pentru scris. Poti scrie fara probleme chiar daca sunt switch-uri tactile, ai un feedback placut si la gaming este mai mult decat perfecta.

Se incarca prin microUSB, poate functiona si prin Bluetooth si este destul de grea. Simti calitatea constructiei de oriunde.

De ce costa atat? In primul rand pentru ca este wireless si are cea mai buna tehnologie din piata dupa parerea mea. Nu exista lag deloc! In al doilea rand sunt switch-urile. Pana nu o scrieti pe ea este greu sa va descriu eu senzatia. Merita fiecare leu.

Design-ul, conectivitatea Bluetooth, iluminarea de buna calitate, calitatea constructiei si autonomia ridicata sunt alte aspecte importante care justifica pretul de 1000 lei.

Da, tastatura asta merita 1000 lei chiar daca este o suma uriasa pentru o tastatura.

Mi-am luat si un mouse, celebrul G305, tot wireless. Pe asta l-am mai avut la test cu diferite ocazii si il stiu foarte bine. Este un mouse foarte bun, ieftin, usor, cam zgomotos dar usor de tinut in mana si puteti sa-i schimbati bateriile oricand ramane fara. Deci nu trebuie incarcat.

Mouse-ul costa 199 lei si vi-l recomand si pe acesta. Va las un unboxing sa vedeti mai bine cum arata produsele.