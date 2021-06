Dacia Duster Facelift a fost lansata – inca are motorizare diesel

Dacia a anuntat astazi facelift-ul pentru Duster. Nu sunt mari schimbari, dar ofera totusi ceva. Este un facelift pana la urma.

Avem faruri noi cu faza scurta LED, semnalizare LED in partea din fata (premiera), stopuri noi cu LED, cutie EDC pentru varianta 1.3 TCe 150CP 4×2 (nu exista 4×4 si cutie automata) si pastreaza in continuare motorul 1.5dci de 110 cai, atat in 4×2 cat si in 4×4.

Vine cu o noua interfata multimedia, Media Display sau in continuare cu MediaNav pentru cine doreste, jante noi, mici elemente de design schimbate si cateva functii noi precum: altimetru, busolă, unghi de tangaj, înclinometru lateral, detector obiecte în unghiul mort, asistență la parcare cu cameră video, asistență la pornirea din rampă, Hill Descent Control pentru 4×4, camere 360.

Are cotiera culisanta de 1.1 litri, faruri automate, cruise control, limitator de viteza, toate pe volan si iluminate (nu erau iluminate pe prima versiune), scaune incalzite, keyless entry/go, Android Auto si Apple CarPlay wireless.

Motoarele: