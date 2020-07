LG Velvet Review – renasterea lui LG sau alt cui in sicriu?

Velvet (substantiv) – o situatie foarte placuta, luxoasa, de dorit. Cam asa s-ar traduce indirect Velvet, asta daca nu facem referire la materialul din care se fac rochii si costume. Practic opusul situatiei in care se afla divizia de telefoane mobile a lui LG, care de cativa ani nu reuseste sa mai fie remarcabila. LG insa refuza sa renunte, iar cel mai nou smartphone lansat, Velvet a ajuns pe mainile noastre pentru cateva saptamani. Haideti sa vedem daca isi merita numele.

Telefonul il gasiti in oferta Orange la pretul de aproape 3200RON si ne-a fost oferit in teste prin intermediul programului Orange Smartphone Tester.

Cuprins review

Design si constructie

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Design si constructie

Constructia lui Velvet face parte din clasa premium. Este de tip sandwich, cu rama de aluminiu si in rest din sticla. Are certificare IP68 si cantareste 180 de grame. Pe partea de design LG s-a straduit sa-l faca deosebit, sa nu semene cu nici un alt telefon. Pe spate nu avem nici un patrat, dreptunghi, cerc sau mai stiu eu ce forma geometrica in care se afla senzorii foto. Desi sunt asezati unul sub celalalt, doar senzorul principal are un bumper micut, in rest are un spate curat, dar care face echipa buna cu amprentele. Frontal in schimb nu au putut fi la fel de creativi si avem camera de selfie intr-un teardrop. Senzorul de amprenta este sub ecran. Pe partea stanga avem butoane separate pentru volum si buton dedicat Google Assistant. Ce e frumos la butonul pentru Google este ca e putin rotunjit astfel incat nu poti sa-l apesi din greseala, ci doar daca chiar iti doresti – un detaliu mic dar util. Pe partea dreapta este doar butonul de power. Fata si spatele telefonului pastreaza simetrie in curburile marginilor care sunt destul de line.

Software si performanta

LG Velvet vine cu o interfata proaspata speciala doar pentru el, care va fi portata si pe alte terminale din portofoliu. Versiunea de Android este cea mai recenta (10) si per total functioneaza bine. Velvet nu foloseste un procesor de flagship, ci 765G si pe alocuri este vizibil mai lent si decat un telefon cu Snapdragon 855 – flagship-ul de anul trecut. Panoul de setari este bogat in optiuni asa cum i se preteaza unui terminal Android in 2020, dar nu este insa lipsit de bloatware. A venit cu 5 jocuri preinstalate, dar care se pot sterge. La fel ca Samsung prezinta un magazin de teme si fundaluri, dar care este destul de saracacios in varietate. Mi-a placut in aplicatia pentru galerie ca iti sugereaza automat edit-uri pentru poze. Senzorul de amprenta functioneaza mai bine decat cel de pe S10 dar nu este instant. Cam 9 din 10 deblocari se realizeaza cu succes, iar animatiile pentru senzor imi aduc aminte de cele de la OnePlus 6T.

Pe partea de functionalitate am intalnit 2 mici bug-uri si se pot rezolva cu actualizari de software. Prima este ca, cateodata homescreen-ul nu se aseaza cum trebuie pe ecran – aveti mai jos un screenshot in care iconitele au fugit intr-o parte. Al doilea este prezentat in filmulet: cand camera foto este folosita in landscape si se doreste iesirea din aplicatie, se observa un lag destul de mare.

Procesorul folosit este varful de gama al clasei mijlocii: Snapdragon 765G compatibil cu reteaua 5G. Memoria RAM este de 6GB, iar pentru stocare avem 128GB disponibili. Un procesor potent dar nu se poate compara cu un flagship. Rezultatele din Geekbench aici.

Ecran si sunet

Cu o diagonala de 6.8 inch si o rezolutie de 1080×2460, ecranul P-OLED merge pe trendul de ecran lunguiet. Rata de refresh a ramas standard la 60HZ, dar culorile sunt placute si se poate utiliza cu usurinta si in lumina naturala puternica. Are always on display care se poate configura cu usurinta.

Sunetul are parte de tratament stereo si acesta este puternic si clar chiar la volum maxim. Pierde puncte insa la bass, unde putea fi putin mai agresiv. Jack-ul de 3.5mm a ramas, dar celebra tehnologie Quad DAC lipseste.

Camera foto si video

Senzorul principal pentru fotografii este de 48MP, iar rezultatul final este o poza de 12MP la rezolutia 4000×3000 implicit. Daca se doreste se pot realiza poze la 48MP rezolutia 8000×6000. Nivelul detaliului este bun, dar contrastul este putin cam agresiv. Nu te va face nici de ras, dar nici nu vei fi dat pe spate.

Desi nu are senzor telefoto, acesta permite realizarea de poze cu zoom 2x (senzorul de 5MP este de adancime)

Senzorul ultra-wide este de doar 8MP, dar in lumina buna produce poze reusite si nu se observa mereu la colturi efectul de distorsiune prezent pe mai toti senzorii uw, dar mai da rateuri cu paleta de culori, care sunt fie prea fade, fie prea agresive.

Modul Night view este si el prezent la datorie, iar rezultatul este mediocru pentru pretul telefonului.

In cazul selfie-urilor, subiectul apare clar iar restul blurat.

Baterie

Bateriile de 4000mAh au devenit un element comun in telefoanele mobile, iar Velvet foloseste o baterie cu o capacitate de 4300mAh. Desi initial m-am ingrijorat de screen-on-time-ul obtinut in prima zi, lucrurile s-au indreptat apoi. Screen-on-time-ul obtinut este de 6 ore cu o autonomie de o zi. Incarcatorul din pachet este de 16W si are nevoie de 2 ore sa incarce bateria, iar incarcarea wireless este si ea disponibila. De mentionat este ca rezultatele le-am obtinut in reteaua 4G.

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Velvet il gasiti la 3200RON in oferta Orange si n-are sens sa va duc cu zaharelul. E un telefon scump. Personal as fi preferat sa foloseasca Snapdragon 855+ de anul trecut si sa ramana pe 4G. Posibil sa fi iesit la un pret mai bun. OnePlus Nord se va lansa curand cu acelasi procesor si ecran la 90hz cel mai probabil la maxim 2500RON. Oppo Find X2 Lite se gaseste la 2700RON. Motorola Moto Edge este momentan 2500RON. Xiaomi Mi 10 Lite este 1700RON cu aceleasi specificatii! Sa nu mai vorbim ca Samsung S10 Lite cu Snapdragon 855 e 2400RON sau Poco F2 Pro cu Snapdragon 865 si 6GB RAM se gaseste la 2550RON. Desigur, nici unul nu este la fel de sexi ca Velvet si nu au certificare IP68, dar ramane la decizia clientului daca e dispus sa plateasca pentru aceste exclusivitati.

Pro

designul sexi/atractiv

certificat IP68

pastreaza jack-ul de 3.5mm

ecran bun

Contra

poze si video categoria medie, AI distorsioneaza culorile

pretul