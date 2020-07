Halo 3 PC se lanseaza pe 14 iulie

Seria Halo, magnum opus-ul consolei Xbox a celor de la Microsoft ajunge in sfarsit pe PC in versiune aproape completa.

Dupa Halo: Reach, Halo 1 si Halo 2, Halo 3 este urmatorul titlu din pachetul The Master Chief Collection care va fi disponibil pe PC incepand de marti la pretul de 10 euro. Alaturi de Halo: Reach, Halo 3 nu a fost lansat in versiune originala pe PC, ci doar pentru Xbox 360, apoi portat pe Xbox One. Versiunea de PC este remasterizata si va rula la [email protected]

Motivul pentru care am spus aproape completa este ca desi Halo Infinite (6) este in dezvoltare pentru Xbox Series X si PC, al 5-lea titlu din serie lansat pe Xbox One nu va fi inclus in The Master Chief Collection. Este singurul titlu care lipseste.

Halo 3 are pe metacritic un scor de 94/100 si personal abia astept sa continui aventura lui Master Chief!