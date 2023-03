Viață pe Marte? Poate știe David Bowie ceva despre asta

Articolul de astăzi este puțin mai diferit: deși este în ton cu tipul de articole pe care le postez în weekend aici, nu este taman la fel.

De când am început să ne punem problema dacă suntem sau nu singuri în Univers, unul dintre primele locuri la care ne-am gândit că ar putea susține viața a fost Marte. Dacă ne și gândim bine, primii ”omuleți verzi” erau botezați… marțieni.

Life On Mars? a fost lansată pentru prima dată pe cel de-al patrulea album al lui David Bowie, Hunky Dory din 1971, dar originile sale pot fi urmărite până în 1968, când Bowie a scris versiunea în engleză pentru cântecul clasic al cântărețului și compozitorului francez Claude François, Comme D’Habitude.

Totuși, la vremea respectivă, versiunea lui Bowie a cântecului a rămas nepublicată, deoarece – fără ca Bowie să știe – Paul Anka cumpărase drepturile asupra versiunii originale și o rescrisese sub numele de My Way, pe care Sinatra a imortalizat-o în mod corespunzător.

Potrivit celor care se ocupă de cariera lui Bowie, cântecul povestește despre o fată respinsă de societate pentru ideile sale, care reflectează asupra vieții sale și a ceea ce se întâmplă în jurul ei (luptele dintre bande, emisiunile TV, Beatlesmania, Cortina de Fier etc.). Ea este atât de dezgustată încât își dorește să plece pentru totdeauna și se întreabă dacă măcar pe Marte există viață.

Oricum ar fi, criticii o consideră una dintre cele mai reușite ale câtărețului și compozitorului britanic. Vouă vă place?