Pe unde se mai află Tesla Roadsterul lansat în spațiu?

Pe 6 februarie 2018, Space X lansa în spațiu o Tesla Roadster, într-un moment în care miliardarul încă nu își dăduse în petec, Tesla nu era chiar atât de mult pe val, iar Space X era doar o promisiune…

Ziua aleasă a fost una specială, pentru că în aceea dată era sărbătorită ziua de naștere a destui oameni celebri: Ronald Reagan, Zsa Zsa Gabor, Babe Ruth, Axl Rose sau Bob Marley… Hai, recunoașteți că ați auzit măcar de unul dintre ei! Dacă făcea mișcarea de PR cu o zi mai devreme, puteam spune că i-a făcut un cadou ”Regelui” Gică Hagi!

Dacă vă întrebați pe unde se mai află mașina, ei bine, aflați că Roadsterul a pornit într-o călătorie pe cinste, îndepărtându-se de Pământ cu viteza impresionantă de 26.619 kilometri pe oră, cu o eficiență a consumului de combustibil și mai impresionantă, de 8.511,4 kilometri pe litru (20.020 mile pe galon). De la lansarea sa, la 6 februarie 2018, mașina a orbitat Soarele de 3,3 ori, potrivit tracker-ului Where Is Roadster, rulând pe măsură ce se deplasează.

You can see the car blinking in our time-lapse from the 4.1-m SOAR telescope in Chile, taken in twilight on 2018-02-10. The car is already more than 1 million km away, tens of thousands of times fainter than can be seen with the unaided eye. pic.twitter.com/WPHTPjps57

— JJ Hermes (@jotajotahermes) February 11, 2018