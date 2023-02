Dacia Spring este pe locul 2 la numarul de vanzari in Europa

Doar Tesla Model Y este peste Spring, in rest a reusit sa depaseasca modele precum VW ID.4 si ID.3. Dacia Spring s-a vandut in 4443 de exemplare doar in luna ianuarie 2023.

Adica cu 41% mai multe exemplare fata de ianuarie 2021. Tesla Model Y s-a vandut in prima luna in 7174 de unitati. ID.4 s-a vandut in 3812 unitati iar ID.3 in 3348 de unitati.

Urmatoarele locuri sunt detinute de Fiat 500 electric, Volvo XC40, Skoda Enyaq, Peugeot 208, Renault Megane E-Tech si Audi Q4 e-tron. Discutam doar de modele electrice, sa ne intelegem.

Aceasta crestere buna pentru Dacia vine intr-un moment cand piata s-a calmat, iar europenii nu mai sunt atat de nerabdatori sa cumpere o electrica. Pentru Dacia este doar o veste buna.

Cum in oferta Dacia se afla doar un singur modele electric, topul general arata un pic diferit. Ceilalti producatori au mai multe modele electrice in gama, deci clasamentul pe producatori arata un pic diferite:

Tesla

VW

Audi

Iar pentru cei care critica atat de dur Dacia Spring, nu spun ca nu aveti dreptate. Spun doar ca este o masina extrem de ieftina de la care nu putem avea pretentii de lux. Iar pentru cat costa in comparatie cu alte modele electrice de pe piata, o sa vedeti ca nu are rival si ca orice minus are masina asta este justificat prin pret. Nu mai fiti atat de rai si analizati situatia mai bine.

