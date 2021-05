WearOS si TizenOS se unesc

Google si Samsung colaboreaza si decid sa uneasca cele doua sisteme de operare pentru ceasuri. Astfel, din doua sisteme de operare vom avea unul singur, dar poate bun.

Prin contopirea celor doua sisteme de operare (care dpmdv este spre binele lui WearOS) vom avea un singur sistem de operare foarte bun, teoretic. Fiecare companie va pune pe tava ce are mai bun si se va forma un nou sistem de operare denumit in continuare Wear.

Va fi mai prietenos cu bateria, mai rapid, mai performant etc. Ideea din spatele acestei fuziuni este de a crea un sistem de operare pentru ceasuri care va putea fi adoptat de toti producatorii si ulterior personalizat cu UX-uri diverse.

We’re combining the best of @wearosbygoogle and @SamsungMobile Tizen into a unified wearable platform. ⌚ Apps will start faster, battery life will be longer and you’ll have more choice than ever before, from devices to apps and watch faces. #GoogleIO pic.twitter.com/vj2aYZD81x

— Google (@Google) May 18, 2021