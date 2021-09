Windows 10 costa 11 euro, Office 20 de euro – reduceri de 91%

Daca inca un sunteti gata pentru Windows 11 mai aveti timp pana pe 5 octombrie sa va activati Windows 10 cu o licenta. Astfel, puteti instala ulterior Windows 11 in mod gratuit.

Reteta o stiti deja. Licentele le puteti cumpara la preturi foarte mici de la CDKdeals. Sunt reduceri chiar si de 91% la unele licente. De exemplu, pentru link-urile de mai jos folositi codul AN35 si aveti reducere 35%.

Dupa ce va alegeti licenta dorita si o adaugati in cos, introduceti tot acolo codul de reducere pentru discount. Verificati ca oferta sa mai fie valabila. De obicei aceste oferte tin cateva zile.

Dupa ce va conectati pe site cu un cont (va alegeti voi cum sa fie contul, fie direct cu Facebook fie creati unul nou) trebuie sa adaugati produsul in cos. Dar imediat dupa trebuie sa bagati codul de discount in casuta marcata cu rosu in poza. Altfel nu o sa aveti nici o reducere.

Dupa o sa vedeti pretul final cu reducerea aplicata. Continuati pasii urmand sa mergeti la metoda de plata.

Dupa ce primiti licenta pe email trebuie sa o folositi pentru activarea Windows-ului. Asta se face din meniul de Setari. Este un tab special denumit Activation. Mergeti la Change Product Key si introduceti codul de licenta cumparat . O sa dureze ceva pana va fi procesat iar la final primiti mesajul ca Windows este activat.

Astia sunt toti pasii pe care trebuie sa-i faceti. Aveti 30 de zile drept de retur sau schimb.