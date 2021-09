Gama OnePlus Nord – compatibilă acum cu Digi.Mobil 5G

Am adresat aceeași întrebare reprezentantului OnePlus România și când am primit OnePlus Nord CE 5G și când am primit Nord2 5G: se vor semna acorduri comerciale cu operatorii telecom din România pentru a putea folosi rețelele 5G pe aceste terminale?

În ambele cazuri, răspunsul a fost identic – ”se lucrează la asta, dar nu avem o dată exactă pe care să o comunicăm.” Un fel de ”Don’t call us, we’ll call you!” 🙂 Am sunat apoi și la call center-ul Digi.Mobil, să mi se activeze măcar opțiunea, ca să pot fi pe fază când ”se bagă” semnalul. Și de acolo răspunsul a fost similar: ”Nu putem activa extraopțiunea cât timp cartela nu se află într-un telefon compatibil, iar acesta nu se află într-o zona de semnal 5G!” Mi-au confirmat și ei că se lucrează la un acord comercial cu OnePlus, că sunt teste, dar nu se știe mai mult… Asta era prin iunie, anul acesta.

Doar că timpul a trecut, iar marți seara, când eram la terasă, cu soția, în zona centrală a Timișoarei, am văzut asta pe display (concentrați-vă pe iconița de semnal, nu pe mesajul de pe ecran ;P):

Pentru că nu știam cât ține minunea, am făcut print screen și am rulat și un test de viteză, pe care l-am comparat ulterior cu vitezele obținute acasă, pe cele două rețele Wi-Fi și pe semnal 4G:

Am urmărit firul epic și am sunat din nou la OnePlus și Digi. De la cei din urmă nu am aflat nimic nou și nici nu am putut activa extraopțiunea 5G, iar de la primii – confirmarea că OnePlus Nord și OnePlus Nord 2 sunt ambele compatibile 5g cu rețeaua Digi.Mobil. Probabil urmează și ceva oficial, dar încă se lucrează la lista de terminale OnePlus compatibile.

Dacă avem cititori care au modelele de mai sus și abonament Digi.Mobil, vă rog să verificați dacă aveți acces 5G și să ne spuneți în rubrica de comentarii cum stă treaba în localitatea voastră.