XIaomi Mi 10T si Mi 10T Pro au fost prezentate

Primele telefoane Xiaomi cu ecrane la 144hz sunt identice ca aspect si cu diferente minore la specificatii si pret.

Ambele modele folosesc procesorul Snapdragon 865, versiunea de baza Mi 10T porneste cu 6GB RAM si 128GB stocare, in timp ce Pro cu 8GB RAM si 128GB stocare. Ambele telefoane suporta 5G, Wi-Fi 6, au NFC si port infrarosu.

Ecranul folosit este un LCD de 6.67inch la rezolutia fullHD+, drept , compatibil HDR10 si cu o rata de refresh de 144hz. Aceasta nu este fixa si se va adapta in functie de continut. Valoarea minima la care ajunge este de 30hz, ofera modul cinematic la 48hz, standard 60hz, 90hz si 120hz. Ecranul si spatele sunt protejate cu Gorilla Glass 5, iar rama este construita din aluminiu. Senzorul de amprente sa afla pe lateralul telefonului.

Capacitatea bateriei este de 5000mAh si vine insotita de incarcare rapida la 33W. Sunetul este stereo.

A doua si ultima diferenta dintre cele doua, pe langa diferente la memoria RAM, camera foto principala foloseste alt senzor.

Mi 10T Pro foloseste un senzor de 108MP cu OIS pentru pozele standard, insotit de unul de 13MP pentru poze ultra wide si unul de 5MP pentru macro. Frontal, intr-un hole-punch avem o camera foto de 20MP cu suport night mode. Poate filma la rezolutia [email protected]

La Mi 10T, senzorul de 108MP a fost inlocuit cu unul de 64MP, in rest specificatiile au ramas aceleasi, inclusiv filmare la [email protected]

Preturile pentru Mi 10T pornesc de la 499euro, in timp ce Mi 10T Pro de la 599euro. Pentru 100 de euro in plus practic se primeste mai multa memorie RAM si un senzor foto mai mare.