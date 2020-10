Synology DS420+ NAS Review: castigator in segmentul mijlociu

DS420+ este un nou NAS de la Synology lansat la inceputul anului 2020 si utilizeaza platforma Intel. Face parte din segmentul mid-tier si urmeaza sa vi-l prezint pe larg in cele ce urmeaza.

Prezentare tehnica

Procesor Intel Celeron J4025 dual core @2Ghz cu boost pana la 2.9Ghz realizat pe o tehnologie de 14nm si 4MB cache

Placa video integrata Intel UHD Graphics 600

2GB RAM DDR4 cu posibilitate extindere pana la 6GB RAM, 1 slot pentru o placuta de 4GB RAM disponibil

capacitate de stocare maxima suportata 64TB, capacitate maxima per HDD 16TB

compatibil M2 si SATA III, 2.5 inch respectiv 3.5inch

2 sloturi pentru M2 si 4 pentru SATA III

hot-swap disponibil

2 porturi USB 3.2

2 porturi Ethernet LAN (RJ 45) Gigabit

suport de pana la 25 de camere IP

greutate 2.18KG

alimentare 90W

Daca este sa-l comparam cu modelul DS420J, modelul „+” este superior din toate punctele de vedere si o solutie mai performanta, dar si pretul este putin mai mare. Faptul ca s-a folosit platforma Intel isi spune cuvantul.

Constructie

Desi nu am un DS420j langa mine, DS420+ pare mai compact si datorita faptului ca cele 4 porturi SATA III suporta tehnologia hot-swap nu e necesar sa deschizi jumatate din NAS pentru a opera: sertarele sunt pozitionate frontal, la indemana. La mine a ajuns cu 2 HDD-uri de 4.0TB Western Digital RED cu NASware 3.0 si 64MB cache si SSD-ul pe slot-ul M2 Kingston KC2500. Tot frontal e pozitionat si unul dintre cele 2 porturi USB, LED-urile pentru HDD-uri si butonul de power. In spate avem alimentarea, cele 2 porturi de retea si un port USB. Racirea este asigurata de doua ventilatoare de 92mm. Constructia de paralelipiped dreptunghic mi se pare foarte buna si usor de gasit un loc de functionare.

Instalare

Instalarea se face la fel de elegant si usor ca la toate modelele Synology. Un aspect ce trebuie sa aveti in vedere este ca daca aveti net de la DIGI cu router Huawei de la ei, nu-l veti putea lega direct pe routerul DIGI nici un NAS. Pe internet apar tot felul de variante si solutii pentru aceasta problema, dar nu am vrut sa pierd timpul cu asta asa ca am legat un alt router TENDA si in el am conectat NAS-ul.

Chiar mai mult, setup-ul a detectat ca iHDD-urile au fost mutate din alt NAS din familia Synology si m-a intrebat daca doresc migrare sau instalare curata. De asemenea la partea de setup va incurajez sa va faceti cont Synology pentru a putea accesa NAS-ul mult mai usor din afara retelei de acasa/birou, unde veti avea NAS-ul.

Dupa 10 minute, NAS-ul este pregatit de utilizare.

Sistem de operare si experienta in utilizare

DSM, sistemul de operare proprietar vine instalat pe NAS, iar cea mai recenta versiune este 6.2.3. Acesta se acceseaza prin intermediul browserului, iar interfata este prietenoasa si usor de utilizat. Proaspat instalat are doar strictul necesar, iar din magazinul virtual Package Center se pot instala o serie de aplicatii utile in functie de modul in care doriti sa folositi NAS-ul.

Moments este asemanator cu Google Photos, diferenta notabila fiind ca stapanul continutului esti doar tu si nu si Google.

Media Server este aplicatia care perminte sa rulati continutul multimedia de pe NAS pe TV prin DLNA sau UpnP. Video Station este ceva asemanator.

Audio Station iti permite sa ai propriul tau Spotify pe care sa il imparti cu cei dragi.

pentru cei familiarizati cu Plex, Plex Media Server se poate instalat pentru a accesa si organiza usor continutul multimedia de pe NAS

cu Virtual Machine Manager se pot crea, rula si gestiona multiple masini virtuale pe NAS

VPN server, solutia pentru a transforma NAS-ul intr-un server VPN cu metode sigure de conectare.

Mail Server, etc

Panoul de control este bogat in setari si bine organizat, astfel ca totul este la indemana si intuitiv.

Majoritatea aplicatiilor care se pot instala pe NAS pot fi controlate sau accesate de la distanta prin aplicatiile Synologi care se gasesc pe Google Play Store si AppStore.

Faptul ca foloseste un procesor Intel, iar capacitatea RAM poate fi crescuta considerabil, multe NAS-uri sunt limitate la 1GB RAM in timp ce acesta suporta pana la 6GB RAM il fac o solutie foarte buna pentru a fi folosit si intr-o multinationala mica sau de ce nu, am putea folosi unul chiar in redactia ArenaIT pentru gazduirea site-ului daca devenim mai populari, influenceri. Procesorul Intel fiind mai performant decat generatiile anterioare ajuta la o indexare a fisierelor cu peste 40% mai rapida, ceea ce asigura un acces mai rapid si per total o gestionare mai rapida a sisemului.

Tehnologia proprietara Synology SSD Cache ajuta la imbunatatirea performantelor intregului sistem. Datele accesate frecvent vor fi pastrate pe acesta, iar accesarea lor devine mult mai accesibila. SSD Cache se configureaza foarte usor din Storage Manager, eu am facut-o pe SSD-ul de mare viteza Kingston KC2500.

Porturile LAN suporta tehnologia failover, astfel ca daca o retea nu are semnal la internet, NAS-ul va muta automat conexiunea pe cealalta retea. De asemenea, acestea suporta si tehnologia Link Aggregation, ceea ce asigura viteze foarte bune la internet, „unind” cei doi provideri pentru a obtine rezultate maxime de download/upload.

Concluzie

Synology DS420+ se adreseaza consumatorilor avansati de continut multimedia, care doresc ca intimitatea sa ramana intimitate. Este un sistem performant datorita procesorului Intel, posibilitatea utilizarii SSD-urilor pentru cache si a memoriei RAM de pana la 6GB. Sistemul de operare al celor de la Synology deja cunoscut si foarte apreciat ramane la fel de usor de folosit. Pretul acestuia se invarte in jurul a 2600RON si dupa cum observati, nu este deloc ieftin. Daca datele dumneavoastra sunt importante si doriti sa aveti un ecosistem pe care sa-l controlati insa, s-ar putea ca investitia sa merite.