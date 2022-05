Xiaomi Mi Smart Air Fryer – sau cum sa mananci mai sanatos cu o investitie de doar 500 lei

Xiaomi produce multe chestii. Au surubelnite, becuri, trotinete, televizoare, telefoane, casti….si nu stiu unde sa ma opresc cu lista asta. Pentru ca au un ecosistem atat de variat, am decis sa incerc un Air Fryer de la ei.

Nu o sa fie un review tech, dar va prezint pe scurt ce face jucaria asta si de ce este buna la casa omului. Pana la urma se baga in priza deci…este un fel de tech.

Exista de multa vreme sisteme de tip Air Fryer pe piata, multe de la Tefal si Philips si destul de scumpe. Am si eu un Philips de vreo 2000 lei acasa pe care il folosesc zilnic. Mai greu e cu spalatul.

Stiind ce am acasa, am decis sa vad daca 500 lei poti avea aceeasi experienta. Asadar, mai jos gasiti impresiile mele despre acest ajutor din bucatarie, la care poti gati mult mai sanatos.

Are o capacitate de 3.5 litri, o putere de 1500W si 8 programe. Ai un ecran cu informatii pe care il folosesti super usor rotind de inelul din jurul lui si cam atat.

La el poti sa gatesti o gramada de chestii, iar avantajul este ca nu ai nevoie de ulei. Poti sa faci pui, cartofi prajiti, peste, porumb, chiftele, orice vezi tu prin manual. In general chestii pe care inaite le prajeai.

Pentru ca nu mai pui ulei mi se pare mult mai sanatos si mai gustos in acelasi timp. Am facut niste cartofi prajiti cu cordon bleu si niste legume de mi-a stat mintea in loc cat de bune au iesit.

El iti ofera 100 de retete inteligente pe care le gasesti in aplicatia de pe telefon. Da, ai si aplicatie, Mi Home, pe care iti recomand sa o folosesti. Apropo, merge si cu comenzi vocale prin Google Assistant sau Alexa. Gen, poti sa-l opresti sau sa-l pornesti.

Mancarea este mult mai sanatoasa si se pregateste rapid. Mi se pare ca dureaza cu 10-15 min mai mult decat daca ai praji tu niste cartofi direct in tigaie, dar pana la urma mananci mai sanatos si asta conteaza.

Carnea se face bine si la interior si nu trebuie sa astepti multe ore. In functie de programul ales timpii pot varia. Ideea este ca la 500 lei este aproape la fel de bun precum Philips-ul meu de 2000 lei, care nu are nici aplicatie si nici comenzi vocale. Este doar un pic mai mare si gateste o idee mai repede, dar nu merita sa dai atatia bani pe el.

Pentru un cuplu de 2 persoane sau chiar o familie de 3 persoane, solutia de la Xiaomi este foarte buna si o pot recomanda.