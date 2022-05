Comic Con are loc anul acesta in perioada 26-28 august, iar primul invitat anuntat este Ross Marquand sau Aaron cum este cunoscut din seria The Walking Dead.

Bilete gasiti AICI. In perioada imediat urmatoare vom avea si alte informatii legate de invitati. Actorul Ross Marquand este cunoscut si pentru interpretarea lui Red Skull in filmele Avenger: Infinity War si Endgame.