Youtube ofera posibilitatea de a seta o calitate video standard

Daca pana acum setam manual calitatea clipurilor video de pe Youtube sau in functie de telefon primeam o rezolutie optima, acum putem seta o calitate predefinita care va fi tot timpul aceeasi.

Adica poti seta ca toate clipurile pe care le urmaresti sa fie redate doar in Full HD sau doar in 480p. Bifezi exact calitatea pe care o preferi si dispozitivul tau o va reda. Din pacate nu putem bifa o rezolutie mai mare de Full HD. Hei, Youtube, nu mai suntem in 2012…

Ca sa setezi o calitate predefinita trebuie sa alegi Advanced din zona de unde schimbi in mod normal rezolutia. O sa ai in continuare modul Auto dar si: Higher Picture Quality si Data Saver. Modul Auto selecteaza automat calitatea video in functie de dispozitiv si internet, iar celelalte moduri sunt destul de clare.