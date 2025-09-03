YouTube Premium Family: dacă nu stai sub același acoperiș, ești afară din ecuație :)

YouTube tocmai a redefinit ce înseamnă „familie” – și nu, nu e vorba de dragoste, sprijin sau legături de sânge. E vorba de adresă IP.

Platforma a început să suspende planurile Premium Family pentru utilizatorii care nu se conectează de la aceeași locație fizică. Cu alte cuvinte, dacă fratele tău e plecat la facultate sau părinții tăi locuiesc în alt oraș, YouTube consideră că nu mai sunteți „familie”.

Ironia? Serviciul se numește „Family”, dar se comportă ca un paznic digital care verifică dacă toți membrii stau în aceeași sufragerie. În loc să ofere flexibilitate, YouTube pare să transforme abonamentele într-un test de geolocalizare. Dacă nu ești „acasă”, ești exclus.

Această mișcare vine într-un context în care tot mai multe platforme – de la Netflix la Spotify – încearcă să limiteze partajarea conturilor. Dar YouTube duce lucrurile la un nou nivel: Big Brother cu algoritmi, care decide cine are voie să asculte muzică fără reclame sau să descarce videoclipuri.

Utilizatorii afectați au început deja să primească notificări de „pauză” a abonamentului, cu sugestii vagi despre cum să „rezolve problema”. Soluția? Mută-te cu toată familia într-un apartament mic, cu Wi-Fi stabil. Sau renunță la ideea de „Premium” și acceptă reclamele cu pastile magice și crypto dubios.

În loc să construiască o experiență mai bună, YouTube pare să construiască ziduri digitale. Și dacă asta e viitorul „familiei” online, poate e timpul să ne întoarcem la DVD-uri.

Ca sp glumim puțin, se pare că avem parte de Coaliția pentru Familie aici. 🙂

Sursa