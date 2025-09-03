Arena IT

Acer lansează Swift Air 16: laptop ultra-ușor cu procesor AMD Ryzen AI

Hardware Stiri

Acer a anunțat astăzi modelul Swift Air 16 (SFA16-61M), cel mai nou laptop din seria Swift, dedicat utilizatorilor mobili care au nevoie de performanță și portabilitate.

Dispozitivul integrează procesorul AMD Ryzen AI 7 350 din seria 300, optimizat pentru aplicații AI locale, cu consum redus de energie.

Swift Air 16 este certificat PC Copilot+, oferind funcții AI precum Recall, Click to Do și Windows Search îmbunătățit. Laptopul este construit din aliaj de magneziu-aluminiu, cântărește sub 1 kg și este disponibil în patru variante de culoare.

Ecranul de 16 inci este disponibil în două opțiuni: AMOLED WQXGA+ cu refresh de 120 Hz și suport DCI-P3, sau IPS WUXGA cu refresh de 60 Hz. Alte dotări includ cameră IR FHD cu obturator de confidențialitate, difuzoare și microfoane duale, conectivitate Wi-Fi 6E, Bluetooth, USB Type-C, USB 3.2 Type-A și HDMI 1.4.

Acer Swift Air 16 va fi disponibil în regiunea EMEA din noiembrie, la un preț de pornire de 999 EUR.

