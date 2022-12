GTX 1650 este cea mai populara placa video printre gameri iar AMD castiga din nou teren

Cel mai recent raport Steam arata cateva schimbari importante petrecute in luna noiembrie.

Astfel, in ultimii 5 ani de zile cea mai populara placa grafica a utilizatorilor Steam a fost GeForce GTX 1060 si probabil sub acest nume de cod se ascund toate variantele existente. In luna noiembrie insa, aceasta a fost depasita pentru prima oara de GTX 1650, devenind astfel cel mai popular GPU. A treia pozitie este ocupata de RTX 2060. O crestere importanta poate fi observata pentru varianta mobila (laptop) a lui GeForce RTX 3060.

Datele arata clar ca majoritatea gamerilor nu detin GPU high-end si probabil isi petrec timpul in titluri competitive care de obicei nu necesita placi video foarte puternice pentru a rula fluid.

AMD a recastigat terenul pierdut in luna octombrie si detine din nou o treime din „piata” Steam. Posibil reducerile aplicate de AMD sa se resimta.