The Callisto Protocol si Need for Speed Unbound au fost lansate astazi

Printre ultimele lansari importante din 2022, The Callisto Protocol a avut parte de o lansare foarte problematica, iar Need for Speed a pierdut din viteza de alta data.

The Callisto Protocol a fost unul dintre titlturile in jurul caruia s-a generat mult zgomot si intr-un fel de buna dreptate. Vazut drept un succesor spiritual al seriei Dead Space, dezvoltat chiar de creierul din spatele primului Dead Space, acesta parea sa fie Dead Space 4 pe care gamerii posibil sa nu-l primeasca niciodata.

Asemanarile au fost vizibile din primele trailere: HUD-ul minimalist, violenta extrema, puterile telechinetice, tonul, etc. Insa a adus si elemente noi care sa-l faca deosebit, mutand accentul pe lupta corp la corp, armele fiind a doua optiune.

Majoritatea criticilor au cazut de comun acord ca atmosfera, povestea si grafica sunt punctele forte ale jocului, in timp ce combat-ul poate deveni rapid repetitiv, unele animatii dureaza prea mult si o lipsa mare de boss battle adevarate. Jocul insa la ora actuala are un rating de „Mostly Negative” din aproape 4000 de voturi din partea gamerilor pe Steam. De ce? Simplu: dezvoltatorii au uitat sa optimizeze jocul. Acesta are un stutter oribil si nu poate fi savurat nici pe sisteme echipate cu RTX 3080. Vesnica poveste a jocurilor lansate intr-o stare nefinisata. Cel mai probabil dezvoltatorii au vrut sa-l lanseze inainte ca Dead Space Remake sa ajunga pe piata, care are o data de lansare programata pentru 27 ianuarie 2023. Eu unul asteptam The Callisto Protocol ca paine calda si consider ca majoritatea problemelor se pot repara prin patch-uri, iar apoi la o reducere de 50% il voi cumpara. Va las mai jos niste review-uri.

Tot astazi a fost lansat si NFS Unbound, care spre deosebire de Callisto Protocol, se vinde cu 10 euro mai scump fiind considerat un titlu next-gen. E vizibil cum hype-ul NFS a ajuns pe nicaieri dupa ultimele titluri. Publicatiile mari precum IGN.com sau Gamespot.com nici nu s-au obosit sa ii ofere un review day-one, iar pe Steam aproape 700 de gameri i-au acordat un calificativ si momentan sta la „very positive”. Imi aduc aminte de Most Wanted 2005, cand o aveam pe Josie Maran si multi dintre noi care eram adolescenti pe atunci baleam la ea, il aveam pe Razor pe postul de bad guy si un joc de racing cu curse ilegale si plin de adrenalina. In 2022, avem desene animate si pe A$AP Rocky. Efectele anime se pot dezactiva, iar din ce spun gamerii, titlul este tot in aria Heat, doar ceva mai rafinat. Pe mine nu m-a convins deloc. Poate am imbatranit.

Ah! Ambele jocuri folosesc bineinteles….DENUVO!