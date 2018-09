Nici in 2018 Apple nu ofera incarcare rapida fara extra accesorii

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Noile iPhone-uri sunt interesante. Puteti citi despre ele AICI si AICI. Costa o avere si totusi in 2018 nu au incarcare rapida direct din cutie. Toate vin cu acelasi incarcator de 5W pe care il gasim in cutie de ani de zile. Insa exista o metoda prin care poti obtine Fast Charging.

Anul trecut cand a fost lansat iPhone 8 si iPhone X, compania a anuntat suportul pentru incarcarea rapida. Cele doua dispozitive suporta aceasta functie dar nu cu incarcatorul clasic. Ai nevoie de unul nou.

Apple are un incarcator de 30W pentru MacBook si poate incarca rapid un iPhone si ai nevoie de un cablu USB Type C – Lightning. Deci 2 accesorii noi de cumparat in valoare de 70 de dolari. O alta solutie este incarcatorul de iPad de 12W si costa in jur de 20 de dolari.

De ce Apple nu ofera un incarcator rapid direct in cutia noilor iPhone-uri? Ramane un mister….si costa 1000 de euro.