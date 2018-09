Apple iPhone Xs si Xs Max lansate: procesor nou (A12 Bionic) si display de 5.8 si 6.5 inch

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Apple a lansat astazi trei noi iPhone-uri, doua iPhone XS, unul mai mic si unul mai mare, si un iPhone Xr, despre care puteti citi in articolul dedicat. Toate cele trei telefoane lansate au la baza un nou procesor marca Apple: A12 Bionic.

Dar pentru ca vorbim despre iPhone XS si XS Max, cele mai avansate modele lansate acum, pot sa va spun ca Apple promite, ca de obicei, viteza mai buna in orice, autonomie mai mare a bateriei si poze mai frumoase.

Cipul A12 Bionic este primul procesor pe 7 nm dintr-un telefon mobil, un procesor care ar trebui sa fie cu 15% mai rapid decat A11, pe care-l gasim in generatia anterioara.

Noile telefoane Apple sunt acum si mai rezistente la apa si praf, pentru ca respecta standardul IP68: rezistenta de pana la 30 de minute in apa adanca de pana la 2 metri.

Ambele modele au display OLED si densitate de pixeli de 458 PPI. Unul are 5.8 inch in diagonala, celalalt are 6.5 inch. Practic, cel mic este vechiul iPhone X. Cel mare este mai mic decat actualul iPhone 8 Plus dar are display mai mare.

Apple spune ca sticla de pe ecran e cea mai rezistenta sticla de pe un telefon mobil de pana acum. Pe spate are o camera duala de 12 MP, una wide si una telephoto iar pe fata are o camera de 7 MP cu true depth.

Noile iPhone-uri vor veni si cu Dual SIM. Cele din China cu doua sloturi fizice iar restul cu un slot fizic + un eSIM.

Cele doua noi modele vin in trei variante de capacitate de stocare: 64 GB, 258 GB si 512 GB si tot trei variante de culoare: Gold, Space Gray, Silver. Preturile vor incepe de la 1000 de dolari pentru XS si de la 1100 de dolari pentru XS Max, in Statele Unite. In Romania telefoanele vor fi disponibile incepand cu 28 septembrie, la preturi probabil cu cel putin 50% mai mari. Evident, cand apar in magazine revenim.