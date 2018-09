OnePlus 6T nu va avea jack audio

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nu stiu daca este o tragedie sau nu. Colegul meu Alex a incercat sa faca un sondaj si pare ca multi dintre voi ati trecut deja la casti wireless. Chiar si mie au inceput sa-mi placa. OnePlus 6T nu va avea jack de casti si probabil ca se vor gasi cativa care sa-l blameze, dar pana la urma nu este un capat de tara.

Citez: “Making a great phone doesn’t mean putting every component available into the device”

Asta a zis Carl Pei. Oricum o sa ofere in pachet un adaptor de la USB C la jack de 3.5mm pentru „nostalgici”.