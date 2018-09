Cat de des folositi jack-ul de casti?

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Am fi inclinati sa spunem ca Apple a luat taurul de coarne si au renuntat primii la jack-ul pentru casti odata cu lansarea lui iPhone 7 in 2016. Cu 4 ani inainte insa, Oppo a lansat smartphone-ul Finder care venea cu casti prin portul microUSB si fara jack-ul de 3.5mm. In 2014 tot cei de la Oppo au lansat modelul R5 cu acelasi minus. Un brand mai popular –Motorola– a lansat primul smartphone fara jack de casti in septembrie 2014: Moto Z.

Oppo, Motorola, Vivo si LeEco sunt companiile care au avut curajul sa renunte la jack-ul de casti inainte ca Apple sa vina si sa spuna ca a fost ideea lor,ca sunt primii care fac acest pas „maret” si important. De atunci si pana acum, la fiecare telefon lansat fara jack-ul de casti strambam din nas si mereu trecem jack-ul de casti la plusuri la telefoanele care il au si ca minus la telefoanele care nu il au. Intrebarea este – chiar avem nevoie de el?

Detin un S8 cu jack de casti pe care chiar l-am folosit in primele 6 luni de achizitie. Castile AKG care au primit destul de multa reclama nu au fost chiar pe placul meu. Le foloseam doar la alergat cam de 2-3 ori pe saptamana. Au inceput sa ma enerveze firele asa ca am trecut la casti wireless pentru alergat si am inceput sa le folosesc si pentru conversatii. Mai detin si o boxa Sony SRS X11 pe care o conectez prin bluetooth la telefon. Astfel, daca stau bine sa ma gandesc, anul acesta am folosit jack-ul de casti o singura data la o cabana. Toate acestea, cel putin in cazul meu prezentat mai sus ma duc la concluzia ca lipsa jack-ului de casti nu e chiar atat de grava. Si nu, nu doresc sa iau apararea celor care au renuntat la el. Pentru voi cat de importanta este prezenta jack-ului de 3.5mm la smartphone?

In cazul in care v-a scapat, un video cu teorii de ce Apple ar fi renuntat la jack-ul de 3.5mm:

MKBHD observa la minutul 4:08 un port old-school pe Pocophone: