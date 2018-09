Review GPS Navitel E200: o solutie de navigare modesta + CONCURS

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

GPS-urile auto au suferit o lovitura destul de puternica odata cu cresterea popularitatii aplicatiilor gen Google Maps sau Waze, care pe langa faptul ca sunt gratis ofera si informatii actualizate aproape in timp real. Problema lor este ca, spre deosebire de GPS, au nevoie in permanenta de conexiune la internet, iar daca nu ai un telefon cu un ecran decent ca si diagonala, s-ar putea mai mult sa te incurce.

Navitel E200 este o solutie din categoria entry-level a GPS-urilor auto atat datorita pretului cat si a specificatiilor. Astfel, E200 dispune de un ecran tactil de 5inch cu o rezolutie de 480×272 si sistem de operare Windows CE 6.0. Capacitatea bateriei este de 950mAh, procesorul este tactat la 800Mhz si are 128 MB Ram. Pe cei 4 GB de memorie interna vin hartile preinstalate: Belarus, Bulgaria, Moldova, Polonia, Republica Cehă, România, Slovacia, Ucraina, Ungaria. Harti aditionale pot fi descarcate contra-cost: pachetul complet pentru Europa costa 39 de euro. Pot fi achizitionate si individual ( intre 10 si 14 euro depinde de harta). Hartile preinstalate beneficiaza de actualizari gratuite pe viata si ele pot fi facute prin intermediul PC-ului cu ajutorul software-ului Navitel Navigator Update Center, de unde pot fi cumparate si descarcate harti aditionale.

Cei care doresc sa foloseasca asistentul vocal in limba romana va trebui sa stea departe de acest GPS: „mananca” distantele. In loc de „in 300 de metrii virati la dreapta” veti auzi „in metrii virati la dreapta”. Nu a fost un caz izolat, s-a intamplat aproape de fiecare data. Mutat pe limba engleza, totul a revenit la normal si mesajele erau complete. Fiind un GPS low-cost, ecranul nu este de cea mai buna calitate, iar daca soarele bate direct pe el vizibilitatea va fi zero. In cazul in care va abateti de la traseul initial, primul instict al GPS-ului nu va fi sa recalculeze traseul, ci sa va intoraca pe traseul prestabilit, desi in setari ruta e setata pe traseu dinamic. In functie de preferinta, harta poate fi folosita in modul 2D sau in modul 3D. E suficient de detaliata si am gasit toate adresele pe care le-am cautat fara nici un fel de dificultate. Utilizat pe baterie, durata de viata este undeva la jumatate de ora.

Navitel E200 se vinde la un pret de 250 lei pe eMAG,se adreseaza celor mai putin pretentiosi care calatoresc mult si au nevoie de un sistem de navigatie actualizat.

