Acer Orion 5000 – desktop pentru gaming la nivel inalt

Sisteme de gaming de la Acer s-au dovedit foarte performante si la preturi mai mici decat concurenta. Fie ca discutam despre laptop-uri de gaming precum seria Predator sau Helios sau despre desktop-uri precum seria Orion, solutiile pentru gameri din partea Acer ne-au impresionat in mod placut. Astazi o sa va prezint sistemul Orion 5000, o solutie foarte bine construita oferind un echilibru foarte bun intre procesor si placa video.

Design

Orion 5000 este un PC gata asamblat si este de fapt fratele mai mare al lui Orion 3000 testat in urma cu cateva zile. Acesta ofera o putere net superioara, insa pastreaza in mare parte acelasi design inspirat din filmele Predator. Carcasa este similara, dar mult mai mare si mai grea. Spatiul este urias in carcasa, iar panoul lateral este transparent. Iluminarea a ramas aceeasi, suportul pentru casti este inclus si el pe partea stanga a carcasei, iar butonul de power este foarte mare.

Dispune de 2 ventilatoare frontale de 120mm ce baga aer in carcasa. Sunt foarte silentioase si eficiente. Capacele laterale sunt prinse in suruburi, plexiglasul lateral ofera o imagine clara in interior, iar in partea de sus este suficient loc ca sa arunci diferite lucruri mici. Tot de acolo il poti apuca pentru a-l ridica fara probleme. Este foarte greu!

Cel mai bine las pozele sa vorbeasca de la sine.

Specificatii

Procesor: i5 8600K 3.6GHz

RAM: 16GB

Placa video: GTX 1070

Stocare: 1x HDD Toshiba 1TB + 1x SSD Kingston 120GB

WiFi AC si Bluetooth 4.0

Temperaturi

Temperaturile in idle sunt cat se poate de normale daca ne raportam la temperatura camerei de 24 de grade.

Procesor: 38 grade

Placa de baza: 35 grade

Placa video: 43 grade

HDD: 38 grade

SSD: 35 grade

In load dupa aproximativ 30 de minute de stres maxim temperaturile au fost dupa cum urmeaza:

Procesor: 66 grade

Placa de baza: 41 grade

Placa video: 75 grade

HDD: 41 grade

SSD: 37 grade

De mentionat ca procesorul are un cooler destul de mare pentru racire care este si foarte silentios in acelasi timp. Placa video este cea care produce cea mai mare galagie, insa in limita bunului simt. Sistemul este realmente silentios si mi-a intrecut asteptarile la acest capitol. Din pacate placa video are o turbina in loc de ventilatoare clasice si produce uneori o galagie mai mare.

Performanta in jocuri

Ca si la Orion 3000 am testat aceleasi titluri insa pe 2 rezolutii diferite: 4K si Full HD. Impreuna cu unitatea am primit si un monitor Predator de 27 de inch, 4K, 144Hz, HDR si G-Sync. O sa vi-l prezint separat. Astfel rezultatele sunt dupa cum urmeaza mai jos. Mentionez ca nivelul de detalii a fost maxim, fortand sistemul la maxim. FPS-ul mentionat in tabel este media. Am considerat ca nu are importanta sa prezint valorile minime si maxime deoarece acestea se ating o singura data. Astfel, media rezultata este cea care conteaza.

Rezolutie GTA V League of Legend PUBG Battlefield 1 HITMAN Rise of the Tomb Raider Far Cry 5 1080p 93 FPS 144FPS 79 FPS 101 FPS 78 FPS 72 FPS 83 FPS 4K 3840 x 2160 58 FPS 110 FPS 45 FPS 61 FPS 48 FPS 50 FPS 57 FPS

Dupa cum puteti vedea sistemul este capabil sa ruleze cele mai populare titluri la rezolutie Full HD si cu detalii maxime fara probleme. Insa lucrurile se schimba in rau pe rezolutie 4K. Atat procesorul cat si placa video nu fac fata acestei rezolutii fiind necesara o solutie cu GTX 1080Ti si un i7.

Teste sintetice

Aici nu o sa va explic foarte multe. Am testat mediile de stocare si am rulat Cinebench R15.

Concluzie si pret

Orion 5000 este unul dintre calculatoarele mele prefarate. Ofera un echilibru foarte bun intre componente, o racire peste asteptari si o silentiozitate incat poti auzi si musca din camera. Pana cand se incalzeste placa video si pleaca turbina. Poate carcasa nu este pe placul tututor, insa mie mi-a placut. Este mare, impunatoare, spatioasa si grea. Antifoneaza foarte bine si cu siguranta o sa fie vedeta camerei tale.

Este usor de intretinut, se ajunge usor la ventilatoare si oricand poti schimba o componenta. Performanta in jocuri este normala pentru aceasta configuratie. Pentru rezolutia Full HD consider ca este suficienta un GTX 1070.

La PC Garage sunt 2 configuratii insa nu la fel cu ceea ce am testat noi. Preturile incep de la 11.759 lei.