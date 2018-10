M-am portat si eu pe Telekom, voi reveni si cu feedback dupa cateva luni

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Dupa cum va spuneam in articolul si sondajul precedent, am trecut prin toate retelele de telefonie mobila din Romania, mai putin Telekom. Ei bine, acum convins fiind de feedback-ul colegului Razvan m-am portat si eu in reteaua magenta.

Am ales un abonament (Business) Freedom Mobile 5 destinat persoanelor juridice, care are totul nelimitat DAR SI internet in roaming SEE pentru maxim 1.6 GB. Acesta costa, practic, 6 euro cu TVA inclusa.

Portarea s-a facut astazi, dar cartela o am de marti. Pot doar sa va spun ca internetul merge chiar si cu 130 Mbps in unele teste.

Neincrederea mea e data de acoperire si viteza de internet in afara oraselor mari, dar sper ca in 2-3 luni de zile sa-mi fac o idee. Dupa aceea voi reveni cu un review mai detaliat, relevant mai ales pentru partea de vest a tarii, pentru ca Razvan e din Bucuresti iar eu din Timisoara.

PS: Mie imi merge YouTube la 720p fara nicio problema sau aplicatie secundara.