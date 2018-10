Nokia X7 vine in Europa sub numele de Nokia 8.1 Plus

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nokia schimba putin denumirile noilor telefoane si le claseaza diferit. Daca Nokia 8 era considerat pana acum un flagship, cu noile schimbari acesta o sa devina un mid-range. HMD/Nokia lucreaza la un nou flagship, Nokia 9.

Daca ati analizat lansarile Nokia din ultima vreme probabil ati vazut ca cele mai multe lansari au avut loc in China cu telefoane sub denumirile X5 si X6. Acestea au fost transpuse in Europa sub denumirile Nokia 5.1 Plus si Nokia 6.1 Plus. Acelasi lucru s-ar putea sa se intampla si cu modeluL X7, sa devina de fapt Nokia 8.1 Plus.

Ceea ce ar fi foarte ciudat deoarece Nokia 8 de anul trecut era un flagship. Nokia 8 Sirroco la fel. Noul Nokia 8.1 nu va mai fi un flagship ci doar un mid-range cu Snapdragon 710. Am scris despre el in alt articol.

Urmatorul flagship Nokia ar putea fi Nokia 9, insa slabe sanse sa-l vedem anul acesta.