Am testat tastatura ASUS TUF Gaming K5 – cea mai buna tastatura cu membrana

Anul trecut pe la final am luat parte la evenimentul de lansare al noilor periferice ASUS. V-am spus despre ele la vremea respectiva. De acolo am plecat acasa cu doua produse, o tastatura si un mouse, iar astazi vreau sa va vorbesc putin despre tastatura. Mi-a placut foarte mult si o sa va spun de ce este mai buna decat tastaturile ieftine mecanice.

TUF Gaming K5 este o tastatura de gaming cu membrana, simpla, care la prima vedere nu ti-ar starnii nici un interes. Si eu m-am mirat de ce este cu membrana si nu mecanica, insa am inteles mai tarziu. K5 este o tastatura cu iluminare RGB, bine construita, aratoasa si foarte confortabila atat la gaming cat si la scris.

Scriu acest review de pe aceasta tastatura pentru ca mi se pare foarte prietenoasa cu utilizatorul. As putea oricand sa o schimb cu una mecanica, dar am refuzat sa fac asta. K5 are toate atuurile unei tastaturi de gaming: butoane dedicate multimedia, iluminare RGB, un soft usor de folosit, profile, memorii, feedback bun si tot ce vrei.

Dar mai important de atat sunt butoanele. In primul rand scrisul de pe aceastea este de o foarte buna calitate. Se observa acest lucru si cu siguranta vor rezista mult timp. Un alt lucru important de mentionat despre butoane este silentiozitatea lor. Este evident caci doar sunt cu membrana, iar zgomotul este mult mai slab fata de cele mecanice.

Insa la o utilizare mai rapida, de exemplu la scris, tastatura are un sunet placut ce-mi aduce aminte de switch-urile MX Blue, insa foarte putin. Ramane totusi silentioasa chiar si atunci, insa sper sa reusesc sa va inregistrez sunetul.

Desi butoanele sunt cu membrana, tastatura a fost gandita special sa nu iti lase aceasta impresie in utilizare. Pentru ca forta de apasare este la fel ca la o tastatura mecanica. Cumva ASUS a reusit sa produca o membrana mai tare care sa ofere senzatia unui mecanism clasic. La fel si cursa tastelor, 3.7mm, iar senzatia nu este deloc una liniara. Aici as putea sa compar cu senzatia pe care o ofera de MX Brown. Chiar am fost curios de acest lucru si am scos G513 de la naftalina, chiar daca este defecta, si le-am comparat.

Nu stiu ce artificiu a facut ASUS cu aceasta tastatura, insa K5 a reusit sa ma surprinda placut si sa ma bucur de o tastatura silentioasa cu un feedback foarte bun. Dupa multi ani am avut liniste in camera fara sa pierd din placerea oferita de o tastatura mecanica. Unde mai zic ca palm rest-ul integrat are un unghi foarte bun de sustinere, chiar mai buna decat tastaturile cu palm rest detasabil.

Iluminarea este si ea de top. LED-ul este in fiecare bun, nu se vede rauri de culoare printre taste, iar culorile sunt placute. Le poti schimba manual daca apesi tasta FN + sagetile stanga si dreapta pentru a modifica efectul. Poti folosi si softul Armoury 2 daca vrei sa setezi diferite profile. Sincer nu l-am folosit pentru ca nu a fost nevoie.

Picioarele de sustinere de pe spate sunt solide si au cauciuc pentru aderenta. Tot plasticul folosit pentru constructie este mat, aderenta este maxima inclusiv pe palm rest sau butoane. Chiar si dupa cateva ore de gaming cand degetele iti transpira nu vor aluneca. Este pentru prima data cand o tastatura cu membrana ma impresioneaza.

In acest moment nu va pot spune un pret, dar revin cu un update azi sau zilele urmatoare. Recomand tastatura oricarui gamer si mai mult decat atat o recomand in locul celor mecanice ieftine. De ce? Pentru ca tastaturile ieftine cu switch-uri mecanice sunt foarte slabe. Nu sunt switch-uri MX sau de o calitate foarte buna. Am avut si eu si prietenii mei si va pot garanta ca mai mult de 6 luni nu rezista. Switch-urile se blocheaza, iluminarea este slaba, unele taste se vor apasa mai greu iar altele prea usor. Softul este la pamant si el. Asa ca daca vreti o tastatura de gaming mecanica trebuie sa investiti 500 de lei pe putin, altfel va puteti orienta la modele semi mecanice sau cum este acest ASUS TUF K5 cu membrana.