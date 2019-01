Skoda anunta noul SUV: Kamiq

Anul trecut, cam pe vremea asta, Skoda lansa un Karoq, un SUV pe care l-am testat si noi. Acesta se alatura lui Kodiaq, in noua gama cu care constructorul ceh dorea sa atace piata.

Zilele trecute am primit comunicatul oficial de la Skoda Romania, care ne anunta ca, la Salonul Auto de la Geneva, din martie, va fi lansat al treilea model – Kamiq. Acesta continua linia anterioara si isi trage numele din limba inuitilor. In traducere, Kamiq inseamna ceva ce ti se potriveste ca o manusa, in orice situatie. In fapt, kamik sunt acele incaltari in forma de cizma, imblanite, pe care locuitorii Groenlandei si ai zonei de sud a Canadei le poarta:

In cazul in care va suna cunoscut, numele este deja folosit pentru modelul cross-over vandut pe piata chineza. Banuiesc ca vor exista destule similitudini intre modelul european si cel asiatic, cel putin la design. Un alt model din „familie” cu care va semana, este Seat Arona.

Din comunicat mai aflam ca noul SUV va fi un model compact, de intrare in gama, orientat spre lifestyle. Acesta va imbina agilitatea si manevrabilitatea automobilelor compacte, cu avantajele traditionale ale unui SUV: pozitia inalta la volan, vizibilitate mai buna in trafic, precum si accesul mai facil in masina. De asemenea, am aflat ca, printre dotari, vom avea si solutia Simply Clever.

Ramane de vazut pretul de comercializare si motorizarile. Cel putin pe piata romaneasca, acestea sunt doua dintre cele mai importante criterii de achizitie. Momentan, pentru un Karoq preturile incep la 22.780 euro, la Kodiaq 38.748 euro, iar Seat Arona are versiunea de baza cotata la 14.900 euro.

Ce parere aveti? Ati fi interesati de o astfel de achizitie?