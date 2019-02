Cum merge Revolut in Asia: Bali, Kuala Lumpur, Dubai si Israel

In vara anului 2018 am fost plecati o luna de zile in Asia. Am stat cel mai mult in Bali, insa am petrecut si cateva zile in Kuala Lumpur si Dubai. Toti banii cash pe care i-am luat de acasa au fost 200 de dolari, in rest ne-am bazat pe Revolut.

Am avut la noi mai multe carduri, de credit si de debit, de la doua banci, dar si doua carduri Revolut, cate unul de persoana. Cardurile bancare au fost backup pentru Revolut iar cei 200 de dolari backup pentru carduri. Pana la final, cand ne-am intors acasa, n-am cheltuit nici cei 200 de dolari dar nici nu ne-am atins de cardurile bancare.

Recent am fost in Israel, unde am plecat cu aceeasi 200 de dolari cash la noi. La fel, ne-am intors cu ei acasa.

Pentru ca am vazut ca exista un interes crescut pentru Revolut in ultima perioada, m-am gandit sa scriu un scurt articol despre partea asta a calatoriei: cum platesti si cu ce prin Asia. Haideti sa vedem cum a fost.

Revolut in Indonezia: Bali si Nusa Lembongan

Am stat mai bine de 20 de zile in Indonezia, in Bali dar si in Nusa Lembongan, o insula mai mica din apropiere. Pentru ca am citit de dinainte ca trebuie atentie sporita la casele de schimb valutar din Bali, pentru ca ori esti furat la schimb ori la propriu, am preferat sa folosim doar cardurile Revolut.

Si le-am folosit in doua feluri: pentru a plati dar si pentru a scoate bani de la bancomat.

Trebuie sa stiti ca in Bali nu prea poti plati orice cu cardul. Exista sume minime pentru care plata cu cardul este acceptata. Bancile au comisioane pentru comercianti si din acest motiv majoritatea nu accepta plata cu cardul pentru sume mici.

O alta categorie sunt cei care accepta plata cu cardul pentru orice suma dar iti cer un comision de plata intre 3 si 5 procente. Daca n-ai cash e si asta o varianta de luat in calcul, oricum iesi mai bine decat la casa de schimb valutar.

Ce am facut noi, cel mai des, e sa scoatem bani locali (IDR – Indonesian rupiah) de la bancomat folosind Revolut. Pana in 800 lei/persoana/luna nu ai niciun comision la retragerile de la bancomat din partea Revolut. Cum am avut doua carduri, am putut scoate 1600 lei fara comision. Cu toate acestea am depasit si aceasta suma si am platit un comision de 2% pentru extragerile ulterioare. Din nou, un comision mic raportat la cursurile de schimb valutar din Bali.

Trebuie sa stiti ca nu toate bancomatele accepta carduri Revolut. Am patit sa ne fie respins cardul la vreo 4 bancomate pe parcursul calatoriei. Insa de fiecare data am gasit altul in apropiere. Pe de alta parte, e foarte posibil ca bancomatele sa fi fost stricate.

Mai trebuie sa stiti si ca exista bancomate care percep comision. Am intalnit doar unul iar comisionul pe retragere a fost de 50.000 IDR, adica in jur de 15 lei.

Va mai sugerez si sa va opriti platile cu banda magnetica pe cardul Revolut. Puteti face asta din meniul de securitate al cardului si va poate scuti de probleme cu cei care v-ar dori clonarea cardului, iar asta se mai intampla prin Bali.

Revolut in Malaysia: Kuala Lumpur

In Kuala Lumpur povestea a fost cam aceeasi: o parte platita cu cardul, o parte cash, cu MYR (Malaysian Ringgit) scosi de la bancomat. Nu am patit sa ne fie refuzat cardul la vreo plata sau vreun bancomat din Kuala Lumpur.

Revolut in Emiratele Arabe Unite: Dubai

N-am stat decat 20 de ore in Dubai. O treime din timp l-am petrecut in Uber, calatorind de la o destinatie turistica la alta, pentru ca ne grabeam si afara erau 50 de grade Celsius. Absolut toate platile le-am facut cu cardul, n-am scos niciun ban de la bancomat. N-au fost probleme nicaieri.

Revolut in Israel: Tel Aviv, Ierusalim

A fost un scurt city-break (4 zile) in Israel. Ne-am plimbat prin jumatate de tara si am folosit peste tot Revolut pentru plati sau pentru a scoate shekel de la bancomat – moneda lor locala.

Aici trebuie sa stiti ca absolut toate platile cu cardul se fac folosind banda magnetica. Pur si simplu nu folosesc nicaieri cip-ul de pe card. Ceea ce nu e atat de sigur, dar n-ai alternativa.

Daca la platile cu cardul n-a fost nicio problema, la bancomat nu puteai sa scoti de nicaieri fara comision din partea bancomatului, sau cel putin n-am gasit noi. Asta daca mergea, pentru ca aveau tot felul de bancomate mici (noi le spuneam ca-s de copii) la care nu acceptau deloc cardurile Revolut, iar acestea erau peste tot. Comisionul era cam 30 lei per extragere, deci e bine sa scoti mai multi odata.

Cam aceasta a fost experienta noastra cu Revolut in Asia. De atunci l-am mai folosit prin Europa in diverse locatii (Olanda, Austria, Ungaria) si n-a fost nicio problema, insa cumva nici nu ma asteptam sa fie probleme in Europa.