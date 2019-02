Renault Kadjar 2019 – 1.3 (160 CP) TCe EDC review: un SUV frumos si rapid

Continuam seria review-urilor pentru masinile cu noul motor al grupului, deja celebrul (chiar daca e lansat de doar cateva luni) 1.3 turbo cu filtru de particule. De data aceasta am avut pe mana, pentru vreo patru zile, un Renault Kadjar 2019 cu 160 CP si cutie de viteze automata – EDC.

La inceputul lunii va prezentam acelasi motor, insa pe un Nissan Qashqai manual, chiar va recomand sa cititi tot review-ul, pentru ca voi evita sa ma repet in unele aspecte care tin de motorizare. Si de aceasta data masina ne-a fost oferita in teste de catre Auto Europa – Timisoara (concesionar Dacia, Renault, Nissan)

Dotari si specificatii

Modelul primit in teste a fost chiar varful de gama. Mai mult decat ceea ce aveam pe el nu se poate in momentul de fata. Este vorba despre echiparea Intens cu optiunea Extended Grip, care presupune jante pe 17 cu anvelope All Season si un control putin mai avansat al tractiunii fata. Fara aceasta optiune Kadjar poate fi achizionat si cu jante pe 18 sau chiar 19 inch.

Printre dotarile care merita mentionate avem urmatoarele:

franare automata de urgenta

climatizare automata

scaune de piele cu incalzire (in fata)

keyless go and entry

sistem de avertizare pentru unghi mort

trapa panoramica

sistem de sonorizare Bose

Park Assist – parcare automata

Singurul lucru care-i lipsea modelului testat, si care putea fi pus optional, este incalzirea parbrizului. Dar nu cred ca ai nevoie de ea neaparat, mai ales ca motorul de 1.3 benzina se incalzeste foarte repede.

Masina are si navigatie cu Android Auto si Apple CarPlay, pe care le-am folosit din plin si le recomand oricui, si dupa care plang pe Qashqai-ul meu. Sistemul de boxe de la Bose se aude foarte bine, e ajutat mult de boxa de bas din portbagaj, din interiorul rotii de rezerva.

Park Assist merge bine, insa la fel ca si pe Nissan Leaf mi se pare o operatiune mult prea lenta, ca atare devine inutila.

Avand in vedere ca Nissan Qashqai este un competitor direct dar si pentru ca l-am testat recent si detin unul, il voi compara pe alocuri cu acesta.

Aspect exterior si interior

Exterior. Mi-a placut foarte mult masina la exterior. Chiar daca avem de a face cu un facelift, schimbarile nu sunt majore insa adauga putina sare si piper la capitolul design. Dar consider, in continuare, ca arata mai putin agresiv decat Qashqai.

La modelul testat avem becuri cu LED peste tot: fata (toate fazele) cat si spate. Arata bine si ofera o vizibilitate foarte buna.

Interior. La interior, de asemenea, masina arata foarte bine. Atat in realitate cat si in poze. Materialele sunt in general bune, insa asta pana cobori sub linia mediana a bordului si mergi spre zona cu torpedo-ul, unde dai de un plastic rugos si nu foarte placut.

Daca e sa compar interiorul cu cel de pe Qashqai, atunci pot spune ca pe Kadjar materialele sunt cu un nivel mai slabe, dar nu neaparat neplacute. Scaunele, volanul si cotiera, in schimb, sunt foarte placute la atingere si dau senzatia de premium. In plus, display-ul din bord mi se pare mega modern, iar Renault are asta de cativa ani.

Butoanele de la climatizare sunt partial „imprumutate” de la noul Duster iar asta m-a facut sa zambesc, pentru ca sunt printre cele mai aratoase butoane pe care le-am vazut in ultima vreme.

Portbagajul este destul de mare, mai mare ca si la Qashqai, si am apreciat enorm rabatarea scaunelor din portbagaj cat si faptul ca nu au pus o polita fixa, care sa te incomodeze atunci cand vrei sa pui mai multe bagaje in spate, cum se intampla la Qashqai. Incap lejer patru oameni, insa cinci ar fi inghesuiti.

Ce mi-a mai placut foarte mult e ca masina e plina de USB-uri si de prize de 12V. Doua USB-uri si o priza in fata si tot atatea si in spate, pentru pasageri, chiar sub grila de aerisire dintre scaune. Acolo, la Qashqai, e o gaura, iar sub gaura nu e nimic.

Mi-ar fi placut si aici niste suporturi mai mari pentru sticle pe usi, dar nu a fost sa fie.

Cu alte cuvinte, sunt plusuri si minusuri in comparatia cu Nissan Qashqai. Eu unul as fi multumit cu oricare dintre ele.

Tinuta de drum, confort si motorizare

Confort. Renault Kadjar este o masina foarte confortabila. Pozitia la volan e foarte buna, inalta, oglinzile laterale sunt mari si ofera vizibilitate potrivita. De fapt, vizibilitatea e buna in orice directie, pentru ca geamurile sunt mari si bine pozitionate. Suspensia este destul de moale pentru a-ti oferi confort chiar si pe drumuri mai proaste. Desigur, e ajutata si de o garda la sol generoasa.

Imi place ca poti regla cotiera (o poti trage spre tine, nu o poti si ridica) pentru confort sporit. Din pacate, odata ce ai facut asta nu mai ai acces asa usor la butoanele de la incalzirea in scaune, care-s plasate fix sub cotiera.

Tinuta de drum. Cum va spuneam, suspensia e moale, un pic mai moale decat pe Qashqai. Impreuna cu garda la sol destul de mare rezulta un ruliu mai accentuat in curbe. Cu toate acestea, daca pastrezi o viteza decenta pe drumuri virajate atunci nu vei avea probleme.

As fi vrut sa testez mai mult modul Extended Grip, dar nu prea am avut unde, pentru ca zapada nu prea mai este. Am urcat pe un deal cu iarba si noroi si a mers foarte bine. Poate il voi mai testa si cu alta ocazie.

Motorizare. Tot ce am scris la Qashqai e valabil si aici. Doar ca, avand o cutie de viteze cu dublu ambreiaj va pot spune ca acest motor m-a impresionat si mai mult. Cele 9.3 secunde pana la 100 Km/h se simt foarte bine. Ce e si mai impresionant e ca masina trage extrem de bine si dupa 120 Km/h. Va zic, extrem de bine.

Si aici motorul e silentios, mai ales la viteze mici. Totusi, la viteza mare parca zgomotul de rulare e mai mare chiar decat la 1.6 dCi pe care-l conduc.

Cutia de viteze EDC 7 e rapida si nu are lag la accelerare. Nu smuceste la schimbarea vitezelor insa mi se pare ca smuceste putin la plecarea de pe loc. In modul ECO nu se intampla asta. Probabil ca e o problema care se poate rezolva prin update de soft si care tine de dozarea puterii la plecarea de pe loc, care nu mi se pare ca se face cum trebuie.

Motorul e suficient de puternic si are cuplu mare, asa ca intrebarile de tipul „mai trage cu AC-ul pornit?” nu isi au rostul.

Consum de carburant

Daca la Qashqai nu am apucat sa merg prin oras, aici am reusit sa fac vreo 40 Km prin Timisoara si prin jurul lui. Consumul? Undeva la 11-12 litri la 100 Km. Nu mi se pare un consum mare pentru un motor pe benzina si pentru traficul din Timisoara. Insa valorile de consum prin oras sunt asa, de luat cu o doza de precautie, pentru ca depind de foarte multi factori.

In schimb la drum lung am obtinut aproape acelasi consum ca la Qashqai: undeva la 7.7 litri la suta de kilometri. Am facut 180 Km pe drumuri nationale, comunale si pe autostrada- vreo 100 din acestia.

Si acum am obtinut acelasi consum pe autostrada, chiar daca avem o cutie cu 7 trepte aici: undeva la 8.5 litri la 130 Km/h. Din nou, am avut pe mana o masina noua – avea 19 km cand am luat-o, deci ma astept la un consum putin mai mic pe viitor, dar probabil ca nu va scadea drastic.

E mult? E putin? Voi decideti.

Preturi si concluzie

Modelul testat costa 28000 Euro, insa preturile pentru 1.3 TCe (140 CP) cu cutie EDC pleaca de la 21700 Euro. Eu consider ca si motorul de 140 CP este mai mult decat suficient pentru aceasta masina si foarte probabil sa consume si mai putin.

Daca va place noul Kadjar puteti sa va configurati singuri unul iar daca sunteti din judetul Timis puteti programa un test-drive la AutoEuropa Timisoara.