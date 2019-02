Huawei a lansat Mate X – primul lor telefon pliabil

Huawei a lansat astazi Mate X, primul lor telefon pliabil. Este in mod oficial al doilea telefon pliabil caci Samsung a fost prima compania care a venit pe piata cu un model bine realizat si functional.

Da, stiu ca au fost alte companii care au venit cu diverse modele pliabile, insa nu sunt deloc bine optimizate si cu greu pot functiona corect. Deci ne limitam doar la aceste doua modele de la Samsung si Huawei. Momentan.

Mate X se numeste telefonul lor si este pliabil. In comparatie cu cel de la Samsung, Fold, acesta se pliaza pe exterior si aduce grave probleme ecranului. Fiind o indoire foarte brusca a ecranului, acesta formeaza cute si in timp ar putea afecta imaginea. Cautati pe Youtube si puneti pauza in momentul in care se pliaza. Este groaznic ce se intampla cu acel display.

Sursa pozelor este grupul Mobilissimo

Trecand peste aceasta problema (nu pot sa trec prea usor peste), telefonul are o incarcare foarte rapida de 55W, cea mai rapida de pe piata. In 30 de minute are deja 85%.

Ecranul este de 8 inch atunci cand este deschis si o rezolutie de 2480 x 2200 pixeli, iar cand este inchis are o diagonala de 6.6 inch si rezolutie 2480 x 1148 pixeli, adica un aspect 19:5:9.

Avand aceasta metoda de a se plia, camerele sunt puse diferit. Astfel ca nu exista o camera frontala, cele 3 camere ale telefonului considerate camere principale vor avea rol si de camera frontala. Din pacate nu avem nici o informatie despre ele.

Huawei tine sa mentioneze ca Mate X este cel mai subtire telefon pliabil avand doar 11mm grosime cand este impachetat. Despachetat masoara 5.4mm. Bateria are 4500mAh, senzorul de amprenta este pe un buton lateral, iar pretul este de….

Sa va tineti bine: 2299 de euro pentru 8GB RAM si 512GB de stocare. Si va fi disponibil din vara-toamna. Da, este mai scump decat Galaxy Fold.